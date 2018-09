Narodowy Dzień Sportu w Warszawie. Już 15 września wielki sportowy piknik na PGE Narodowym

15 września 2018 nie może Was zabraknąć na błoniach PGE Stadionu Narodowego. Odbędzie się tam wyjątkowy sportowo-rodzinny piknik, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Start imprezy zaplanowano na godzinę 12:00, wstęp na wydarzenie jest wolny.

Program wydarzenia

Co na Was czeka? - Niesamowite atrakcje: prezentacja jachtów typu Optymist, regaty mini żaglówek, zwiedzanie szybowca Aeroklubu Polskiego, Mobilny Gabinet Zdrowia miesięcznika ZDROWIE i serwisu Poradnikzdrowie.pl, wyścigi na ergometrach wioślarskich, prezentacja wyczynowej łodzi wioślarskiej, bieg Little Heroes. To wszystko to tylko część przygotowanych atrakcji... Na dzieci czekają m.in. warsztaty z sitodruku, dmuchańce, nauka języków na wesoło, eksperymenty naukowe, a w Przystani Świętego Mikołaja będzie okazja dowiedzieć się, co Mikołaj robi poza świętami - piszą organizatorzy. Poza tym będzie można odwiedzić multimedialną strefę sportową dla dzieci rodem z Gwiezdnych Wojen.

Jednym z partnerów tegorocznego pikniku jest m.in. Legia Warszawa - klub prowadzący sekcje sportowe o których opowiedzą .przedstawiciele klubu opowiedzą. Dodatkowo, Legia Soccer Schools zaprezentują tematyczne stoiska oraz animacje.

Więcej informacji oraz pełny program wydarzenia znajdziecie tutaj: www.narodowydziensportu.pl.

W weekend 14-16 września odbędą się także Warszawskie Dni Rodzinne. Stolica stanie się wielkim placem zabaw, czekają na was pokazy, warsztaty, zajęcia i wiele więcej. Na wydarzenia obowiązuje rejestracja, a pełen program oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod tym adresem.

- Narodowy Dzień Sportu to wyjątkowy dzień w roku, kiedy chcemy zwrócić uwagę na wszystkich, którzy kochają sport. Razem pokażmy jak wielu Polaków żyje aktywnie! Tego dnia w kilkuset najważniejszych placówkach sportowych w Polsce organizowany jest dzień otwarty. Polacy będą mogli nieodpłatnie korzystać ze specjalnie zorganizowanych treningów z wielu dyscyplin sportowych, a część z nich będzie mogła odbyć trening z największymi sławami polskiego sportu – mistrzami i olimpijczykami. - pisze na stronie wydarzenia Fundacja Zwalcz Nudę.