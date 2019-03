Narty biegowe w Austrii

Kiedy mówimy o wyjeździe narciarskim na ogół mamy na myśli szerokie, wyratrakowane trasy zjazdowe, liczne wyciągi i piękne widoki roztaczające się ze szczytów górskich. Ale wyjazd na narty to nie tylko zjeżdżanie, to także bieganie. Narty biegowe to świetny sport zimowy pozwalający budować kondycję, a przy tym świetnie się bawić. Gdzie zatem wybrać się na narty biegowe? Nasza rekomendacja na biegówki to austriackie Alpy!

Niejednemu miłośnikowi narciarstwa biegowego serce w Alpach zabije szybciej. Większość terenów narciarskich dysponuje dobrze oznaczonymi i przygotowanymi trasami zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy. Sezon narciarstwa biegowego na niektórych terenach trwa bardzo długo, np. w Dolinie Stubaital zaczyna się w listopadzie i kończy dopiero w maju. Na dobrze przygotowanych trasach wokół miejscowości Neustift można całkowicie oddać się szaleństwu na nartach. Łącznie w całej dolinie mamy ponad 60 km urokliwych i urozmaiconych tras biegowych. Jeżeli ilość śniegu w dolinie nie będzie wystarczająca, można wybrać się na Lodowiec Stubai. Trasa obiegająca szczyt Gamsgarten (2650-2670 m) liczy sobie 2 km, a opłata za wstęp zawarta jest w cenie karnetu.

Ulubionym terenem narciarzy biegowych jest Region Kaiserwinkl. Trasy do narciarstwa biegowego cieszą się tu dużą popularnością i zostały wyróżnione tyrolskim znakiem jakości! Sieć tras do narciarstwa biegowego wynosi ponad 250 km i zapewnia ponad 127 km tras na odcinkach do stylu klasycznego i 125 km na odcinkach do stylu skatingowego. Najdłuższą, a zarazem najtrudniejszą trasą w tym rejonie jest Kaiserwinklloipe łącząc na długości 23 km ośrodki wczasowe Kössen, Walchsee i Schwendt. Szczególną atrakcją jest corocznie odbywający się tu w drugi weekend lutego narodowy bieg Kaiserlauf, w którym może brać udział każdy. Co roku bierze w nim udział niemal 2 000 biegaczy narciarskich!

Nieopodal znajduje się teren SkiWelt Wilder Kaiser, wokół którego przebiega 65 km tras do narciarstwa biegowego. Dzięki zróżnicowaniu terenu z pewnością zachwyca niejednego narciarza biegowego. Dobrze rozwinięta sieć tras prowadzi przez słoneczne doliny i łączy się z trasą w St. Johann i Kitzbühel. Szczególnie piękna trasa rozciąga się od Brixen do Westendorf. Szczególną atrakcją jest centrum narciarstwa biegowego w Arnberg/Mariastein, gdzie skorzystać można z 40 km tras do narciarstwa biegowego, w tym z trasy czynnej nawet w nocy.

Kolejną gęstą sieć tras narciarskich oferuje region Achensee, który oddaje do dyspozycji jedną z największych i najlepiej przygotowanych sieci tras biegowych w Austrii. Na narciarzy czeka tu w sumie 200 km tras biegowych, o wszystkich stopniach trudności. Godne polecenia są trasy od miejscowości Pertisau do doliny Falzthurntal , gdzie na 14 km odcinku można rozkoszować się malowniczym krajobrazem alpejskiego parku Karwendel. Wszystkie miejscowości w regionie Achensee posiadają wspaniałe trasy do narciarstwa biegowego w stylu Skating. Początkujący mogą w każdej z miejscowości wykupić kurs narciarski.

Wśród tych najbardziej znanych natomiast miejsc na biegówki w Austrii jest Ramsau am Dachstein, to swoiste biegówkowe eldorado w regionie Schladming-Dachstein w austriackiej Styrii. Na narciarzy biegowych czeka tu po ponad 200 km tras, w tym po masywie Dachstein, na wysokości prawie 2 700 m n.p.m.