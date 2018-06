Mieszkańcy Warszawy wybrali. Ogrody do zabawy, które pozwolą dzieciom na poznawanie naturalnej strony Warszawy pojawią się jeszcze tego lata. Dwa znajdziemy na Pradze Północ i po jednym na Pradze-Południe, Ursynowie i Żoliborzu . Dalsza część artykułu poniżej.

Zadanie nie należało do najłatwiejszych. Mieszkańcy nadesłali do miasta prawie 150 propozycji lokalizacji ogrodów do zabaw. Urzędnicy wybrali pięć zwycięskich miejsc. Już wkrótce nowe inwestycje znajdziemy więc na Pradze-Południe (podwórko pomiędzy ulicami Walecznych, Peszteńską, Holenderską i Niekłańską), Prace- Północ (w okolicach ulicy Jugosłowiańskiej 17 oraz na terenie pomiędzy ulicą Kępną i Zamoyskiego) na Ursynowie (przy ulicy Polnej Róży, w pobliżu Stacji Techniczno-Postojowej Metra Warszawskiego) i Żoliborzu (skwer Kaliny 3).Przypomnijmy, że ogrody do zabaw będą budowane na terenach zielonych wyłącznie z naturalnych materiałów: kamieni, szyszek, kory, pieńków, na podstawie koncepcji stworzonej przez mieszkańców we współpracy z zaangażowanymi w projekt artystami m.in. Robertem Czajką - autorem zabawek dla dzieci i scenografii teatralnych.Inwestycje mają być gotowe jeszcze w tym roku. Będą funkcjonowały minimum przez sezon lato - jesień br., jako instalacje czasowe. Na ich terenie pojawią się również animatorzy, którzy będą zachęcać i angażować mieszkańców do zabawy w danej przestrzeni. Ale to nie koniec atrakcji. Na jesień planowane są inicjatywy edukacyjne z udziałem przyrodnikami i entomologami.