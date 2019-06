Nauczyciel w Warszawie. W stołecznych szkołach brakuje pedagogów, Trzaskowski kusi podwyżkami

Warszawa zmaga się z niedoborem nauczycieli - wygląda na to, że w roku szkolnym 2019/2020 w stolicy może zabraknąć aż 3000 pedagogów. Chodzi przede wszystkim o nauczycieli języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego oraz praktycznej nauki zawodu. Miasto szuka pracowników i kusi podwyżkami. Jakimi?

W warszawskich szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych pracuje 30 tysięcy nauczycieli. Blisko 40 procent to nauczyciele dyplomowani, po 27 procent – mianowani i kontraktowi. Najmniejszą grupę stanowią nauczyciele stażyści – zaledwie 5,8 proc. Zaledwie niecałe 4,5 tys. nauczycieli jest przed trzydziestką. Już dziś, dzięki arkuszom organizacyjnym, wiadomo, że w warszawskich placówkach oświatowych może zabraknąć ponad 3 tys. nauczycieli: m.in. 1,7 tys. w szkołach podstawowych, aż 1,4 tys. w szkołach ponadpodstawowych, blisko 600 nauczycieli przedszkolnych i 400 pedagogów specjalnych. Przede wszystkim brakuje wykładowców języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego oraz praktycznej nauki zawodu. A będzie to rok o tyle trudny, że do szkół ponadpodstawowych kandyduje podwójny rocznik uczniów – ósmoklasiści i gimnazjaliści. Warszawa przygotowała 43 tys. miejsc, w tym: w liceach – 28 tys., technikach – 12,6 tys. i w szkołach branżowych – 2,5 tys. To wiąże się także z rekordowymi wydatkami na oświatę. Koszty dostosowania szkół do podwójnego rocznika wzięła na siebie Warszawa.

Podwyżki dla nauczycieli w Warszawie Zgodnie z obietnicą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w tym roku miasto wprowadziło podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli. Po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej – zatrzymać obecnie pracujących. Warszawskie podwyżki objęły 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Na ten cel przeznaczono w tym roku 39 mln zł. Jest to 250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami. Już teraz wyższą pensję otrzymali także nauczyciele mianowani, którzy mają najniższą płacę zasadniczą.

Od 2006 r. pensje warszawskich nauczycieli wzrosły średnio o 59 proc. (2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają też najwyższe dodatki motywacyjne – średnio 600 zł miesięcznie (dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł). W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań, Gdańsk i Łódź – ok. 150 zł. Od września dodatki dla wychowawców warszawskich szkół wzrosły do 380 zł, a pensja dyrektorów średnio o 1000 zł.

