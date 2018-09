Nauczycielka z powołania na Ursynowie. Polonistka napisała do każdego ucznia spersonalizowany list

Pani Dorota ze Szkoły Podstawowej nr 323 na Ursynowie napisała spersonalizowane listy do swoich uczniów. Jeden z nich, do Krzysia z IV klasy, został opublikowany na facebooku. Nauczycielka zaczęła w nim od tego, że się cieszy, ponieważ będzie go uczyć. Lekcję przedstawia jako ciekawą przygodę, zachęca do zadawania pytań. Później prosi o staranne prowadzenie zeszytu i systematyczną naukę. Wyjaśnia też, jakie przywileje przysługują uczniowi oraz jakie będzie miał obowiązki.

Rodzice, którzy zobaczyli list zaadresowany do ich dzieci, są zachwyceni przede wszystkim tym, co napisano dalej: ''Jeśli jakiegoś dnia poczujesz, że nie masz siły na skupienie i pracę, podejdź do mnie przed lekcją i powiedz mi to. Każdy człowiek ma prawo mieć słabszy dzień. Jeśli nie ma się siły na pracę, najważniejsze jest, żeby nie przeszkadzać tym, którzy chcą pracować. Dla mnie w klasie i poza nią najbardziej liczyć się będzie szacunek. Wasz do mnie, mój do Was i Was do siebie nawzajem''.

Zdaniem rodziców takie listy od nauczycieli powinni dostawać wszyscy uczniowie. W ten sposób dziecko zaczynając rok szkolny, nie czuje się takie zagubione. Wie, na co może liczyć i czego się będzie od niego oczekiwać.

Internauci bardzo pozytywnie komentują postawę Pani Doroty: ''Przykład do naśladowania dla osoby pracującej jako nauczyciel. Wyjście poza schemat. Takie jednostki jak ta Pani powinny być promowane.'', Gratulacje dla Pani Doroty! Tylko takie podejście do wykonywania zawodu nauczyciela daje dzieciom dobre wzorce i miękkie umiejętności zarazem, tak niezbędne w nauce i w zawodach przyszłości. Brawo!'', ''Brawo za postawę i podejście do tematu już na początku roku szkolnego! Świetny pomysł i duże zaangażowanie do dobrych relacji z uczniami!''.

Post ze zdjęciem listu, który napisała nauczycielka szkoły na Ursynowie, udostępnił także Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka: ''Brawo! Nauczyciel z powołania. 323 to magiczne miejsce i wspaniali ludzie. Gratuluję i dziękuję''.