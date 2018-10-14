Найкращі велосипедні доріжки у Варшаві та її околицях

Марисін Ваверський – Мендзилесе

Для того, щоб подолати найкоротший шлях, який ми вибрали, доведеться проїхати трохи більше 8 кілометрів. Експедиція починається в Марисіні Ваверському на висоті вулиці Костюшківців та проходить через Мазовецький ландшафтний парк (в ньому можемо зустріти, м.ін., лосі, косулі та бобри), а також через Заповітник ім. Короля Яна Собеського - найстаріший в Варшаві. Околиця обов'язково сподобається любителям природи та тим, хто хоче відпочити від міського шуму. Творці запланованого шляху заплановали його фініш на висоті алеї Дітей Польських - позаду Дитячого центру здоров'я в Мендзилесе. Очікуваний час подолання маршруту становить близько 35 хвилин.

Целестиновські ліси та заповідники

Наступна пропозиція це поїздка навколо Лісів Целестиновських. Маршрут трохи довший, ніж попередній - більше 11 кілометрів, і тому ми можемо розраховувати на більшу кількість пам'яток. Поїздка починається в селі Целестинув, де ви можете побачити пам'ятник, присвячений воїнам Армії Крайової та прекрасний, історичний двір. Далі, з вулиці Колейової, минаючи озеро Целестин, ми в’їдемо до Целестинівського лісу . Там знайдемо Лісний освітній центр та дендропарк, квітковий луг, кемпінг та ігровий майданчик з канаткою. Кінцем доріжки може бути точка, з якої ми виїхали. Очікуваний час подолання шляху становить близько 45 хвилин.

Алеї Єрозолимські - Лісок Бєлянський

Це пропозиція для тих, хто не хоче покидати Варшаву. Незважаючи на те, що доріжка веде лише через столичні вулиці, вона довша, ніж попередні, - більше 12 кілометрів. Їзда в місті не обов'язково означає відсутність можливостей для спілкування з природою. Шлях починається на висоті Лазеньок Королівських, звідки нам прийдеться добиратись до берега Вісли. Узбережжям річки ми доїдемо до лісу Бєлянського. Там знаходиться багато навчальних шляхів та дикі річкові береги, що межують з кількасотлітньою пустинею. Очікуваний час подолання шляху становить близько 50 хвилин.

Надвіслянська велосипедна доріжка

Надвіслянська велосипедна доріжка - це ще довший шлях (понад 21 кілометрів) із ще більшим діапазоном можливостей. Початок у місті Черськ, де ви можете побачити замок Мазовецького князівства XIV століття - об'єкт з дійсно багатою історією. Маршрут проходить через такі міста, як: Гора Калварія, Вулка Дворська, Денбувка, аж до Констанцина-Єжьорної. Перед фінішом знаходиться палацово-парковий комплекс в Оборах і заповідник Ленгі Оборськє, а в самому Констаціні ви можете полюбуватися комплексом історичних вілл з початку двадцятого століття. Очікуваний час подолання шляху становить близько 90 хвилин.

Надбужанська велосипедна доріжка

Шлях надбужанської велосипедної доріжки починається в місцевості Треблінка, а закінчується в Вишкові поблизу Варшави. Відстань - більше 54 кілометрів. Велику відстань компенсують пам'ятки, з якими ми можемо зустрітися подорожуючи велосипедом. Першою з них буде село Садовне, яке колись належало до Станіслава Костки Замойського. Далі на шляху буде село Шинкажизна, де можна полюбуватись дерев'яними хатками з 1930-х рр. Їдучи далі у напрямку Вишкова, зустрінете природний заповідник Єгель, в якому середній вік деревостану має 120 років. Для тих, хто хотів би скупатися в жаркий день, ми пропонуємо зупинитися біля річки Лівєц, що є ще однією привабливістю цього шляху. Шість кілометрів перед Вишковом варто зупинитися в селі Камєньчик, де століття тому знаходився укріплений замок.

Кампіноська велосипедна доріжка

Накінець, пропозиція для найвитриваліших велосипедистів - шлях на близько 40 кілометрів. Початок доріжки знаходиться в місцевості Ізабелін недалеко Варшави, а фініш в селі Леонцін. Весь маршрут проходить через райони Національного парку Кампінос. По дорозі ми побачимо: заклад для сліпих в Ласках, який під час Варшавського повстання зіграв роль військового госпіталю та пам'ятник Армії Крайової і природний заповідник Рибітев. В самому Леонціні варто побачити нео-готичний костел, побудований в 1886 році. Очікуваний час подолання цього шляху становить близько 160 хвилин.