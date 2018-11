Nazwy stacji II linii metra już wiszą, mimo że nie zostały zatwierdzone

Trwa kłótnia o nazwy stacji II linii metra. Na peronach zawisły już nazwy Targówek i Trocka. Nie jest to jednak jedyne możliwe nazwy. Konkurencyjne propozycje to Targówek-Ossowskiego i Targówek-Trocka. Wśród propozycji pojawiły się także opcje "Targówek I i Targówek II". Nazwy stacji, które pojawiły się przy peronach, nawiązywać mają do istniejącej już nazwy pętli tramwajowej.

Choć nazwy zostały już zatwierdzone przez komisję nazewnictwa, to oficjalnie jednak nazwy te zaczną funkcjonować dopiero po tym, jak zostaną uchwalone przez Radę Miasta.

Trzy stacje metra na Pradze-Północ i Targówku oraz trzy stacje na Woli mają zostać otwarte w 2019 r.

Pozostałe stacje: Szwedzka (na Pradze), Płocka (na Woli), Młynów i Księcia Janusza nie wzbudzają takich kontrowersji. Ostateczną decyzję w sprawie nazw ma podjąć nowo wybrana rada Warszawy po zaprzysiężeniu 22 listopada.