NEETS co to? Kim są "nowi hipsterzy"? Surowe dane na temat oczekiwań zawodowych młodych ludzi [RAPORT]

Aż 18 proc. mieszkańców Polski to osoby w wieku 15-29 lat. I prawie siedem milionów młodych ludzi znajduje się właśnie w okresie podejmowania najważniejszych decyzji zawodowych. Z czego 900 tys. osób z "młodych dorosłych", nie uczy się i nie szkoli - a właśnie ich określa się ich mianem NEET (Not in Employment, Education or Training). Dlaczego tak jest? I jak wygląda sytuacja młodych na rynku zawodowym oraz ich oczekiwania wobec pracy? Kliknij w zdjęcie aby uruchomić raport.