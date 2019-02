Neony w Warszawie. Gdzie powstają piękne reklamy świetlne? Zajrzeliśmy do pracowni mistrza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwszy warszawski neon rozświetlił róg Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich w 1926 roku. Była to świecąca butelka z napisem "Porter" reklamująca jedną ze znanych ówcześnie firm produkujących piwo - Haberbusch i Schiele. W następnych latach pojawiło się kilkadziesiąt kolejnych neonów. Tak rozświetlono Warszawę, że w 1933 roku zatwierdzono nawet przepisy regulujące kwestie związane z wystawami sklepowymi i reklamami ulicznymi. Zgodnie z nimi reklamy świetlne ,,powinny być urządzone w taki sposób, aby nie wpływały ujemnie na wygląd fasad domów i widok ulicy''. A potem to wszystko zgasło.



Neon "Spożywczy" nad sklepem WSS "Społem" przy ul. Puławskiej 7, 1967 rok

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tuż po okresie powojennym, w połowie lat 50. neony znowu rozbłysły. Władze chciały rozświetlić miasto, które dopiero odbudowywało się z gruzów II wojny światowej i pozostawało przez większość czasu ciemne i nieprzyjemne. Ogłoszono zatem plan „neonizacji" polskich miast. Ozdabiano Al. Jerozolimskie, ul. Marszałkowską, Nowy Świat, a nawet ul. Kruczą, na której znajdowały się w większości biura i tylko nieliczne sklepy. Neony miały maskować szare realia peerelowskiego życia, nieść przekaz nowoczesności.

Jednak po 1989 roku znowu zaczęło się odchodzenie od tego typu reklamy. Rok po roku, litera po literze, powoli pokonywał je czas.

- Po transformacji, czyli po roku 1989, zostały piękne neony, ale nie miały one właściciela. Wyglądało to tak, jakby era neonów się skończyła, ale tak naprawdę ona po prostu upadła. Konserwacja reklamy neonowej, utrzymanie tego przy stuprocentowym świeceniu było kosztowne. Trudno było firmom niezwiązanym z reklamą łożyć pieniądze na to, miasto nie było zainteresowane - wyjaśnił Jacek Hanak, właściciel pracowni Hanak Reklamy Wizualne.