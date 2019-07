Netflix abonament. Ile kosztuje Netflix? Jak założyć konto?

Netflix pojawił się na polskim rynku w 2016 roku. Od tamtej pory zdążył zjednać sobie spore grono miłośników. Jednak - choć pewnie trudno niektórym w to uwierzyć - część kino i serialomianiaków ma jeszcze przed sobą decyzję o założeniu konta w serwie. Ile kosztuje Netflix? Jak założyć konto? Wyjaśniamy.

Do wyboru mamy plan:

podstawowy - 34 zł miesięcznie, standard - 43 zł miesięcznie , premium - 52 zł miesięcznie.

Wybierając plan podstawowy możemy oglądać filmy i seriale zarówno na laptopie, telewizorze, telefonie, jak i tablecie. Jednocześnie tylko na jednym ekranie. Plan standardowy to lepsza jakość obrazu - HD. Zwiększa się również liczba ekranów do jednoczesnego oglądania. W tym samym czasie będą mogły oglądać dwie osoby

Plan premium daje możliwość jednoczesnego oglądania na czterech ekranach i dostęp do jakości Ultra HD.

System sam będziemy pobierał z karty opłatę. Pamiętajmy, że członkostwo możemy anulować w każdej chwili.

Cena planu podstawowego na rok wynosi 408 zł + 14 bezpłatnych dni. Cena pakietu standard to 516 zł za rok + 14 bezpłatnych dni, a premium - 624 zł + 14 bezpłatnych dni.