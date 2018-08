Netflix wrzesień 2018 premiery seriali. Nowe tytuły i sezony, które będziemy oglądać na Netflixie we wrześniu

We wrześniu na Netflixie pojawi się wiele nowości. Wśród nich znajdziemy zarówno tytuły premierowe, jak i kontynuacje znanych i lubianych pozycji. W poniższej liście na pewno znajdziesz dla siebie produkcje, które uprzyjemnią ci długie wrześniowe wieczory.

"Katedra w Barcelonie" – 1 września

Pierwszego września na Netflixie pojawi się pełny sezon hiszpańskiego serialu „Katedra w Barcelonie”, będącego adaptacją debiutanckiej powieści Ildefonsa Falconesa. Akcja rozgrywa się w XIV wieku w Księstwie Katalonii, a przez większość czasu w Barcelonie gdzie budowana jest tytułowa katedra Santa Maria del Mar. Głównym bohaterem jest zwyczajny chłop, który aspiruje do wyższej klasy, czym naraża się szlachcie i inkwizycji.

[yt]rdazkGhdr58[/yt]

"Sisters" – 1 września

Główna bohaterka dowiaduje się od ojca, że ma ponad setkę rodzeństwa. W tym dwie siostry – gwiazdę reality show i prawniczkę. „Sisters” to australijski serial dramatyczny składający się z siedmiu około czterdziestominutowych odcinków.

"Pierwszy i ostatni" – 7 września

Jest to propozycja, która zadowoli osoby lubiące mocne opowieści oparte na faktach. Twórcy tego oryginalnego serialu Netflixa towarzyszyli osadzonym w więzieniu w Gwinnett w dwóch najważniejszych dla nich dniach – pierwszym za kratami i ostatnim przed wyjściem na wolność.

2. sezon "Atypowy” - 7 września

Słodko-gorzkie perypetie nastolatka zmagającego się z autyzmem i poszukującego własnej drogi, zdobyły sympatię widzów. Nic więc dziwnego, że „Atypowy” wraca z drugim sezonem. Niestandardowe zachowania głównego bohatera, ponownie zmuszą nas do poszukiwania odpowiedzi na pytanie „co to znaczy być normalnym? VIDEO https://www.youtube.com/embed/0ETumCj8QE

2. sezon "Iron Fist" – 7 września

Pierwszy sezon przygód bohatera wyjętego z kart komiksów Marvela niekoniecznie przypadł fanom do gustu. Być może spojrzą oni na produkcję przychylniej po obejrzeniu kontynuacji. W drugiej serii przyjdzie nam obserwować dalsze losy miliardera Danny'ego Randa walczącego z przestępstwami przy użyciu mocy tytułowej Żelaznej Pięści. VIDEO https://www.youtube.com/embed/kvvWB0GwCek

3. sezon "Telefonistki" – 7 września

Hiszpańska produkcja Netflixa to opowieść o czterech kobietach, które pracują w krajowej centrali telefonicznej. Akcja dzieje się w latach 20. ubiegłego wieku w Madrycie, a główne bohaterki szukają miłości i przyjaźni. W trzecim sezonie z pewnością czekają nas nowe dramaty, romanse i sekrety. VIDEO https://www.youtube.com/embed/np7mgTQe1vM

"Smoczy Książę" – 14 września

Twórca serialu „Avatar: Legenda Aanga” powraca z nową animacją. Fabuła „Smoczego Księcia” ma skupiać się wokół dwójki książąt, którzy zawierają sojusz z ich niedoszłym elfim zabójcą, aby zakończyć konflikt między ich krainami. VIDEO https://www.youtube.com/embed/7HWcff0YEPM

"Mistrzowie renowacji samochodów" – 14 września

Załoga Gotham Garage postanawia odświeżyć swoją kolekcję samochodów. Przyjdzie nam śledzić pracę barwnej ekipy, zbierającej pieniądze na zapierającą dech w piersiach brykę. VIDEO https://www.youtube.com/embed/D01zeqMbDl8

2. sezon "American Vandal" – 14 września

Twórcy pierwszego sezonu „American Vandal” poszukują tematu na swój kolejny dokument. Trafiają na tajemniczą sprawę z waszyngtońskiego liceum. VIDEO https://www.youtube.com/embed/jwrr6aIWeus

2. sezon "Najbardziej niezwykłe domy świata" – 14 września

Podobnie jak w pierwszym sezonie słynny architekt Piers Taylor wraz z aktorką Caroline Quentin będą podróżować po świecie w poszukiwaniu tytułowych najbardziej niezwykłych domów. Odwiedzą w tym celu Portugalię, Szwajcarię, Japonię i Stany Zjednoczone. VIDEO https://www.youtube.com/embed/8KAC9vCg-wY

2. sezon "Nieposkromiona" – 14 września

Pierwsza dama Meksyku ponownie stanie do walki z korupcją drążącą nie tylko jej kraj, ale również najbliższych. Rozwój akcji śledzi się z nie mniejszą uwagą niż „House of Cards”. Jest to druga po „Club de Cuervos” meksykańska produkcja Netflixa. VIDEO https://www.youtube.com/embed/qqQOk1BWkdM

5. sezon "Bojack Horseman" – 14 września

Już niedługo przekonamy się czy głównemu bohaterowi uda się w końcu wyjść na prostą. Animowane losy konia – przebrzmiałej gwiazdy sitcomu, alkoholika i narkomana zdobywają coraz to nowe rzesze fanów, zafascynowanych czarnym jak smoła humorem twórców, poruszających ważkie tematy, takie jak depresja, czy zachowania autodestrukcyjne. VIDEO https://www.youtube.com/embed/GRZSGAZ403g

"Wariat" – 21 września

„Wariat” to amerykańska wersja norweskiego serialu emitowanego w latach 2015-2016. Głównymi bohaterami tej czarnej komedii jest dwójka nieznajomych, biorących udział w pewnym badaniu farmaceutycznym. Terapia lekami jest dla nich jedyną szansą na normalne życie, ale oczywiście pojawią się pewne komplikacje. Na ekranie zobaczymy m.in. Emmę Stone i Jonah Hilla. VIDEO https://www.youtube.com/embed/L6cDDmk-O5A

"The Good Cop" – 21 września

Twórca „Detektywa Monka” powraca z nowym serialem kryminalnym. Tym razem zamiast cierpiącego na nerwicę natręctw byłego policjanta, będziemy mieli do czynienia z duetem gliniarzy, składającym się z ojca i syna. Tony Junior w swojej pracy działa zgodnie z przepisami, w przeciwieństwie do Tony'ego Seniora. Razem będą musieli rozwiązać pewną sprawę. Ze względu na różnice charakterów, zadanie to nie będzie należało do łatwych. VIDEO https://www.youtube.com/embed/sqZxZ20NrNc

"Battlefish" – 21 września

Akcja „Battlefish” toczy się na wodach u wybrzeża stanu Oregon w trakcie sezonu połowowego. Przyjdzie nam oglądać losy konkurujących ze sobą łodzi rybackich, które zarzucają sieci na tuńczyka białego.

2. sezon "Norseman" – 26 września

Zapomnijcie o poważnych i mrocznych „Wikingach”. „Norseman” rozbawi was do łez. W drugim sezonie przyjdzie nam śledzić dalsze losy Wikingów, których życie zmieniło się po odkryciu szlaków żeglugowych na zachód. Będą plądrować, kraść i brać jeńców do niewoli. VIDEO https://www.youtube.com/embed/6hk_rdfSCS0

"Somewhere Between" – 28 września

„Somewhere Between” to amerykańska wersja koreańskiego serialu. Producentka wiadomości telewizyjnych otrzymuje niepowtarzalną szansę powstrzymania seryjnego mordercy, który w przeszłości zabił jej córkę. VIDEO https://www.youtube.com/embed/qgY2pu1UoIA

2. sezon "Jack Whitehall: Podróże z moim ojcem" – 28 września

Brytyjski komik ponownie zabiera swojego ojca w podróż po świecie. Razem z rodzicem łączą go więzy krwi, ale problemem jest różnica charakterów, z czego wyniknie wiele zabawnych sytuacji. Odwiedzą Alpy Bawarskie, Stambuł, Budapeszt, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę. VIDEO https://www.youtube.com/embed/K4PihmWMaSI

5. sezon "Chef's Table" – 28 września

„Chef's Table” to pierwszy dokumentalny serial Netflixa, który według twórcy jest kontynuacją dobrze ocenianego przez krytyków „Jiro śni o sushi”. Nominowana do Emmy produkcja doczekała się 5. sezonu. Według zapowiedzi widzom przyjdzie poznać życie i kuchnię nowych czterech słynnych szefów kuchni. VIDEO https://www.youtube.com/embed/qKqj85oo2wI