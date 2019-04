New Look wycofuje się z Polski. Znikną salony z galerii handlowych w Warszawie. Będą wyprzedaże?

Jak podaje serwis retail-week.com to element nowej strategii, która zakłada między innymi przegląd najmniej rentownych placówek. Polska nie jest jedynym krajem, z którego wycofuje się brytyjska marka. New Look rezygnuje z rynku belgijskiego, a w grudniu zlikwidował swoje sklepy w Chinach.

New Look to brytyjska sieć odzieżowa założona w 1969 r. Obecnie należy do koncernu Brait. W Warszawie jej salony były obecne w CH Arkadii, Złotych Tarasach, Blue City, Galerii Wileńskiej i CH Gocław. Niewykluczone, że w ostatnich tygodniach działalności w Polsce, New Look zdecyduje się na wyprzedaże kolekcji.

W ciągu ostatnich kilku lat z polskiego rynku wycofało się kilka znanych brytyjskich marek odzieżowych - Topshop, River Island, Marks & Spencer, GAP, MotherCare, a także Cottonfield i Jackpot.

