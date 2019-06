Niania, Warszawa. Ile kosztuje opiekunka do dziecka? W Warszawie można zarobić najwięcej

Jak podają autorzy raportu, w 2018 roku stawka godzinowa niań w Polsce wynosiła średnio 12,73 zł netto (i była wyższa o 1,65 zł w stosunku do 2017 roku). Co oznacza, że od minimalnej stawki godzinowej w Polsce była wyższa o 2,97 zł.

Średnia stawka proponowana przez rodziców to 14,82 zł netto, zaś średnia stawka oczekiwana przez nianie to 10,65 zł netto.

Z raportu serwisu Niania.pl „Rynek niań w Polsce w 2018 roku” wynika, że stawka godzinowa niań w kraju nad Wisłą od 2017 roku wzrosła średnio o 1,65 zł netto. Co więcej rodzice oferują opiekunkom wyższą stawkę, niż one same oczekują. W skali kraju różnica ta wynosi 4,17 zł netto. Jak podają autorzy raportu, rynek niań pozostaje rynkiem pracownika.

W Białymstoku stawka za godzinę opieki nad dzieckiem wzrasta do 10,30 zł, w Olsztynie 10,47 zł, zaś w Rzeszowie do 10,90 zł.

- Rodzice są coraz bardziej świadomi, zależy im na tym, aby osoba, która zajmuje się milusińskim, gdy oni są w pracy, była kompetentna i odpowiedzialna. Ponadto wzrost stawki niań pokazuje specyfikę rynku. To rodzice muszą zabiegać o opiekunki dla swoich dzieci, a nie odwrotnie. Rynek niań pozostaje rynkiem pracownika – tłumaczy Monika Perkowska, ekspert Niania.pl, psycholog i terapeuta dzieci i młodzieży. - Opieka nad dzieckiem to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Wydaje się, że rodzice zdają sobie z tego sprawę, doceniają pracę niań. Jeśli chodzi o niższe oczekiwania niań, można przypuszczać, że wynikają one z tego, że nianiom zależy na znalezieniu pracy. Ponadto kandydatki na nianie mogą nie być świadome tego, że sytuacja na rynku im sprzyja, kolokwialnie mówiąc, że to one dyktują warunki - dodaje.