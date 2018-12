Nie będzie niedźwiedzi w Warszawskim ZOO. Ich wybieg zostanie zamieniony w ogród skalny

Nie będzie niedźwiedzi w Warszawskim ZOO

ZOO w Warszawie nie będzie już eksponować niedźwiedzi. Po śmierci dwóch ostatnich seniorek, które żyją w praskim ogrodzie, wybieg zostanie zlikwidowany i zamieniony na ogród skalny.

Rezygnacja z hodowli tłumaczona jest przez ZOO tym, że niedźwiedzie chronić należy w naturze - tak przynajmniej, mówi w rozmowie ze stołecznym wydaniem "Gazety Wyborczej" dyrektor placówki Andrzej Kruszewicz.

W miejscu obecnie zajmowanym przez niedźwiedzie pojawi się ogród skalny. Nad fosą powstaną pomosty, po których będzie można przejść do wnętrza ogrodu. To jednak dalekie plany, bo wybieg dla niedźwiedzi pozostanie niezmieniony do czasu odejścia obu jego mieszkańców.