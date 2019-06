Nie będzie specjalnych pociągów na Pol’and’Rock. MusicREGIO nie pojedzie do Kostrzyna. Jerzy Owsiak zabrał głos

Zapytaliśmy rzecznika Przewozów Regionalnym czy kontaktowali się z organizatorami festiwalu w tej sprawie, czy rozmawiali z nimi przed podjęciem decyzji, usłyszeliśmy, że wysłali wczoraj list do organizatorów.

Jurek Owsiak odniósł się do decyzji, która podjęły Przewozy Regionalne.

Decyzja krajowego przewoźnika jest dla nas kompletnie niezrozumiała – mówi Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP - Spółka odmówiła wykonania usługi, co w naszym przekonaniu jest rażącym złamaniem prawa młodych Polaków do bezpiecznego przyjazdu i wyjazdu pociągami na tak duże i ważne dla wielu z nich wydarzenie. To także jest jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa Festiwalu. Przez tyle lat nasza współpraca była doskonała i nagle w tym roku przychodzi zmiana decyzji. Tłumaczenie jest wg mnie nieakceptowalne i niezgodne z prawdą. Niemniej – zaapelowaliśmy dziś do uczestników Festiwalu i ogłosiliśmy wielkie pospolite ruszenie – pomagajmy sobie, dowieźmy siebie wzajemnie na festiwal samochodami, autobusami, zorganizujmy się we wszelkie grupowe przyjazdy. Przed nami fantastyczny, jubileuszowy Pol’and’Rock Festiwal, który zaczyna się 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.