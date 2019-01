Nie będzie taryfy ulgowej dla szczepionych dzieci przy rekrutacji do przedszkoli. Radni odrzucili pomysł burmistrza

Punkty za szczepionki

Burmistrz podwarszawskiego Piastowa wpadł na pomysł, by zaszczepione dzieci otrzymywały dodatkowe punkty podczas rekrutacji do przedszkoli. Nie oznacza to, że nieszczepione maluchy miałyby być dyskwalifikowane - przy rekrutacji brane są pod uwagę także inne kryteria, jednak dodatkowe punkty za szczepienie mogą sprawić, że rodzice jeszcze raz przemyślą swoją decyzję o rezygnacji z niej. Burmistrz Piastowa zapewniał, że chodzi o bezpieczeństwo dzieci.

Zaszczepienie dziecka nie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do przedszkola. To, że rodzice nie przedstawią dokumentu świadczącego o szczepieniach, nie dyskwalifikuje dziecka. Chodzi tylko o ich bezpieczeństwo - mówił o swoim pomyśle Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa, w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

