Ministerstwo zdrowia pracuje nad dalszym ograniczeniem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości. Wkrótce nie zobaczymy już reklam piwa w telewizji przed 23:00, a niewykluczone, że zmiany obejmą także zakaz sprzedaży alkoholu osobom w wieku 18-21 lat.

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada, że samorządy mogą ustanowić trwającą od 22:00 do 6:00 rano prohibicje, która obejmie konkretny obszar. Postulaty te zbiegły się z postulatami ogłoszonego niedawno Narodowego Programu Trzeźwości, stworzonego przez episkopat.W programie znalazły się między innymi zapisy na temat wyeliminowania spożycia alkoholu w grupie osób między 18 a 21. rokiem życia. Miałby objąć je zakaz sprzedaży napojów wyskokowych.Ministerstwo zdrowia pracuje także nad zmianami dotyczącymi reklamy piwa. Spoty reklamowe miałby pojawiać się w telewizji dopiero po godzinie 23:00, nie zaś jak do tej pory po 20:00. Jeżeli, jak do tej pory, inspiracją dla zmian legislacyjnych będzie dla ministerstwa zdrowia Narodowy Program Trzeźwości, wkrótce wspomniane postulaty mogą zamienić się w przepisy prawa.

