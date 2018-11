Nie nosisz odblaskowych elementów po zmroku? Możesz dostać mandat

Mandat za brak odblasków. Kiedy możemy zostać ukarani?

Warszawscy policjanci postanowili odświeżyć pamięć pieszych. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Ci, którzy tego przepisu nie potraktują poważnie, mogą zostać ukarani mandatem. Jak wysokim? Taryfikator przewiduję karę nawet do 100 złotych. To nie jest jednak podstawowy powód, dla którego warto nosić odblaski. Często mały, odblaskowy element umieszczony w widocznym miejscu, może uratować życie.

Warto pamiętać, że pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, jaką ma kierujący czy pasażer samochodu. Nie chronią go pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne czy kurtyny. Dlatego tak ważna staje się jego widoczność na drodze. Jak wynika z analiz, po zmroku, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Zakładając, że minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/godz. to około 30 metrów, a przy prędkości 90 km/godz. – 90 metrów, kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów! Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego - informuje Komenda Stołeczna Policji

Mandat za brak odblasków. Od jak dawna odblaski są obowiązkowe?

Przepis mówiący o obowiązku noszeniu odblasków przez pieszych istnieje w polskim prawie już od 2014 roku. Mimo to, wciąż niewielka część społeczeństwa zdaje sobie z tego sprawę. Tylko od stycznia do września 2018 roku polska policja ukarała za to przewinienie mandatem około 13 tysięcy osób. Najlepszym rozwiązaniem dla osób, które często przechadzają się wieczorami poza obszarem zabudowanym, jest kamizelka odblaskowa.