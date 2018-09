Nie tylko PKiN i Kopernik. W te miejsca zabierz znajomych jesienią [TOP 16]

Jeśli macie dość spacerów po Krakowskim Przedmieściu lub oglądania Pałacu Kultury i Nauki, to trafiliście w dobre miejsce. Przygotowaliśmy dla was listę nieoczywistych miejsc, do których warto wybrać się podczas jesiennych dni. Tam dostrzeżecie nie tylko klimat prawdziwej Warszawy, ale także docenicie piękno tej pory roku. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii naszych propozycji.