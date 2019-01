Nie wyrzucaj niechcianych roślin. Schronisko znajdzie im nowy dom

Fundacja Schronisko dla Roślin działa od listopada 2015 roku. Każdego dnia na fanpage’u przytuliska publikowane są zdjęcia roślin, które czekają na ratunek, m.in. w Bydgoszczy, Trójmieście, Toruniu, Warszawie, Szczecinie i Poznaniu. Dzięki rosnącej popularności schroniska, niechciane rośliny coraz szybciej znajdują nowy dom.

,,Ideą jest zwrócenie uwagi na problem jakim jest uprzedmiotowienie roślin, które za parę złotych można dziś kupić w prawie każdym sklepie. Dlatego te zaniedbane, niepotrzebne wyrzuca się i wymienia na nowe – nie zdając sobie sprawy z tego, jak ważną odgrywają rolę.” - czytamy na stronie Schroniska dla Roślin.

Jak oddać lub przygarnąć rośliny?

Zasady działania są banalnie proste. Jeśli nie chcesz lub nie możesz opiekować się swoimi roślinami, wystarczy, że zrobisz im zdjęcie i skontaktujesz się ze schroniskiem poprzez Facebooka lub stronę internetową. Rośliny znajdą nowego właściciela w mgnieniu oka, który przyjedzie pod wskazany adres i odbierze nowych podopiecznych.

Warto śledzić fanpage schroniska, bo okazuje się, że wśród roślin, które czekają na nowego opiekuna są prawdziwe okazy - wielkie kaktusy, fikusy, monstery, sansewierie czy unikalne palmy, za które w sklepie trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych.

Każdy może przyłączyć się do akcji ratowania niechcianych roślin. Jeśli znajdziesz kwiaty porzucone na śmietniku, zrób im zdjęcie, wyślij do schroniska i podaj adres, skąd można je zabrać. Mnóstwo roślin w fatalnym stanie trafia w ręce wolontariuszy schroniska, którzy przygotowują je do adopcji.

Schronisko dla Roślin organizuje również warsztaty z tworzenia rękodzieł o tematyce roślinnej, np. doniczki z betonu, kokedamy, podwieszane formy do oplątw, plecionki do doniczek, kartonowe doniczki, recyklingowe doniczki, wertykalne ogrody czy ogrody w słoiku.