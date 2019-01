Nie zapomnij o drugim śniadaniu!

Kanapka na start

Najprostszym rozwiązaniem na pierwszy posiłek albo na przekąskę do pracy jest po prostu kanapka. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, aż 69% Polaków na śniadanie sięga po pieczywo. Warto w takim wypadku przygotować kanapkę na bazie wieloziarnistego chleba albo bułki. Można dodać do niej różne składniki. Najbardziej optymalne połączenie to plasterek szynki lub wędliny, sera i trochę warzyw. Niby nic trudnego, ale nieraz zdarza się, że zabraknie nam składników, weny lub po prostu czasu na przygotowanie nawet najprostszego posiłku. Na szczęście gotowe kanapki z różnymi dodatkami znajdziemy obecnie nie tylko w restauracjach, kawiarniach czy piekarniach, lecz także od niedawna np. w sklepach Kaufland. Któreś z tych miejsc na pewno spotkamy po drodze do pracy czy szkoły, żeby zaopatrzyć się w pełnowartościowy posiłek.

Na pierwszy głód – muesli!

Wygodnym rozwiązaniem na drugie śniadanie jest też muesli. Mleko albo jogurt z dodatkiem płatków, owoców czy bakalii zaspokoi głód i pomoże wytrwać do obiadu. Można także zalać płatki odrobiną ciepłej wody. To doskonałe rozwiązanie dopasowane także do potrzeb wegetarian i wegan. Takie muesli można skomponować samodzielnie, wybierając zestaw zbóż i dodatków, które najbardziej nam smakują. Na rynku dostępna jest także bogata oferta różnorodnych już przygotowanych mieszanek w poręcznych opakowaniach. Każdy znajdzie mix w sam raz dla siebie.

Napój w ramach przekąski?

A co powiecie na pyszny koktajl? Mleczny shake to mniej popularne, a także świetne rozwiązanie nawet w momencie, gdy jesteśmy poza biurem. Można wypić go choćby podczas podróży samochodem i jest odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Mleczne koktajle można z łatwością dostać w sklepie. Mogą być przechowywane w lodówce, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić kilka sztuk na kolejne poranki. Natomiast dla tych, którzy potrzebują dodatkowego doładowania energetycznego pozostaje także niezastąpiona kawa.

Szybkie przekąski dostępne już w sklepach

Zazwyczaj szybkie przekąski kojarzą nam się z wyższą ceną. Szukamy ich np. na stacjach benzynowych, w kawiarniach, bądź czekamy na „Pana lub Panią kanapkę”. Sieć Kaufland właśnie wprowadziła w Polsce nową markę własną K-to go, która została stworzona z myślą o osobach potrzebujących gotowej propozycji w rozsądnej cenie. Już od 18 października w sklepach dostępne są gotowe kanapki, różne warianty muesli, a także napoje – milkshake owocowy o smaku bananowym, czekoladowym czy waniliowym i różne rodzaje kawy do wyboru, przygotowane w 100% na bazie ziaren Arabica. To ciekawa alternatywa dla produktów już dostępnych na rynku.