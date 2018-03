Zdaniem mieszkańców, jest głośna, zanieczyszcza środowisko, a zgoda na jej budowę była bezprawna. Mimo to, myjnia przy Rycerskiej w Otwocku nadal stoi, a kierowcy zdają sobie nic nie robić z ostrzegawczego billboardu, który prosi ich by z myjni nie korzystali.

Samoobsługowa myjnia działa od 2014 roku. Starostwo wydało zgodę na jej budowę bez konsultacji z mieszkańcami, bo jak uważano nie narusza ona norm, wyznaczonych dla tego typu obiektów. Tymczasem, zdaniem mieszkańców, myjnia jest uciążliwa, a generowany przez nią hałas znacznie przekracza normy.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zbadał nie tylko poziom hałasu jaki obiekt generuje, ale także sposób odprowadzania ścieków. Jak podaje serwis Linia Otwocka, w obu przypadkach kontrole wykazały nieprawidłowości.Przez lata mieszkańcom okolicznych posesji udało się jedynie wywalczyć skrócenie czasu pracy myjni, która czynna jest obecnie od 6:00 do 22:00. Dla wielu to jedynie kompromis. Dlaczego? O tym dowiedzieć się można z bilbordu - płachty wywieszonego tuż obok: -Ta myjnia stoi bez naszej zgody. Jest głośna i szkodliwa. Badania wykazały znaczne przekroczenie norm środowiskowych. Kierowco, jeżeli na niej myjesz, to popierasz złe decyzje naszych lokalnych władz (starostwa otwockiego). Prosimy kierowców - nie zatruwajcie nas i nie zakłócajcie nam spokoju - czytamy w apelu.