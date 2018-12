Niebezpieczne bankomaty w Warszawie i okolicy. Policja ostrzega przed nakładkami

Jak działa niebezpieczny bankomat?

Oszuści na bankomatach montują nakładki na klawiatury, dodatkowe czytniki i ukryte kamery (w listwach czy pojemnikach na ulotki). Jedne maszynki kopiują zapis z paska na karcie, kamera nagrywa numer PIN. Potem pasek złodzieje przenoszą na czysty plastik i w ten sposób "klonują" naszą kartę, a następnie za jej pomocą czyszczą konto ofiary.

Taka metoda kradzieży nazywana jest skimmigiem.

Jak ochronić się przed oszustami?

Nasze podejrzenie powinien wzbudzić każdy element, który już na pierwszy rzut oka nie stanowi integralnej części całego bankomatu. Warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:

zanim wypłacisz pieniądze, obejrzyj bankomat

jeśli coś nie gra (zmienił się kolor obudowy, są jakieś inne urządzenia, nakładki, podkładki) wypłać gotówkę przy okienku i zgłoś swoje podejrzenia

wpisując PIN, zasłoń klawiaturę (np. ręką, teczką)

nie noś karty razem z PIN-em

gdy bankomat zawiesza się i blokuje pieniądze, poczekaj aż maszyna cofnie transakcję i pokaże się komunikat "włóż kartę" - wtedy będziesz mieć pewność, że ktoś nie zgarnie twojej gotówki

sprawdzaj wyciągi, które przysyła ci bank, zwracaj uwagę na dziwne wypłaty i płatności

zostałeś okradziony - natychmiast powiadom bank

Legionowska policja podkreśla też, że bardzo ważne jest, by mieć swoją kartę cały czas w zasięgu wzroku, a płacąc kartą w sklepie czy lokalu usługowym pamiętajmy o tym, że karty nie wolno nawet na chwilę spuścić z oczu. Skopiowanie naszej karty zajmuje ułamek sekundy! Płacąc kartą wymagajmy, żeby przyniesiono do nas terminal po to, by osobiście móc wczytać kartę. Jeśli technicznie nie jest to możliwe, powinniśmy razem z pracownikiem zakładu usługowego udać się np. na zaplecze gdzie znajduje się terminal