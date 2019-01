Niebezpieczne żelki. Policja apeluje by nie jeść słodyczy niewiadomego pochodzenia

Na poczcie na Targówku leżało pudełko w którym znajdowały się żelki. Pracownice myślały, że to jedna z nich przyniosła słodycze i położyła, by inne mogły się poczęstować. Jako że kolorowych cukierków było dużo, jedna z pań zabrała je do domu by poczęstować swoich bliskich. Po kilku godzinach pracownica poczty, jej mąż i ich wnuczka poczuli się źle i trafili do szpitala.

Sprawa trafiła na policję. Funkcjonariusze z Targówka na poczcie zabezpieczyli 3 woreczki foliowe z kolorowymi cukierkami. Okazało się, że w żelkach znajdowała się zakazana substancja psychoaktywna LSD. Policjanci przekazali zabezpieczone słodycze do laboratorium w celu ich szczegółowej analizy.

Słodycze nie były w żaden sposób oznakowane, policja podejrzewa, że mogły one wypaść z jednej z przesyłek.

Policjanci przestrzegają, głównie dzieci i młodzież przed jedzeniem słodyczy z nieznanego źródła i o nieznanym składzie.