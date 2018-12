Niecodzienna akcja antyterrorystów. W pełnym umundurowaniu i z bronią w ręku pojechali wręczyć prezenty [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Antyterroryści z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w akcji! Po dokładnym ustaleniu adresu i osób, które pod nim przebywały, w swoim stylu "zapukali" do drzwi - poinformowała stołeczna policja. Po takim opisie interwencji moglibyśmy spodziewać się zatrzymania groźnego bandyty, grupy przestępczej lub nalotu na dziuplę dilerów. Nic bardziej mylnego. To relacja z mikołajkowego przedsięwzięcia, w które zaangażowano antyterrorystów.

Antyterroryści wzięli udział w projekcie Szlachetna Paczka

Po publikacji powyższego wideo Komenda Stołeczna Policji zdradziła szczegóły tej niezwykłej operacji. Okazało się, że funkcjonariusze SPAP zaangażowali się w projekt Szlachetnej Paczki i ruszyli wesprzeć potrzebujących. Oprócz standardowego wyposażenia - mundurów, kasków, broni czy kamizelek kuloodpornych, uzbroili się w wielkie pudła owinięte świątecznym papierem. W kartonach oczywiście skryli prezenty, które następnie zawieźli do mieszkańców województwa łódzkiego. Obdarowani zostali 14-latek oraz jego babcia, która od 12 lat samodzielnie wychowuje wnuka. Policjanci zapewnili, że do domu wejdą bardzo grzecznie, pukając do drzwi.