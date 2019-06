Niecodzienna wystawa w Hali Koszyki. Pokażą... świeżo uprane zdjęcia

Wojciech Plewiński to jeden z najwybitniejszych żyjących polskich fotografów zeszłej epoki. Przed jego obiektywem stawały gwiazdy — aktorzy i muzycy, ale też zwykli ludzie, których fotograf uchwycił w codziennych sytuacjach. To właśnie te drugie, wykonane na ulicach włoskich miast będziemy mogli podziwiać w Hali Koszyki.

Wyprane zdjęcia

Wystawa składa się z fotografii zrobionych przez Wojciecha Plewińskiego w 1957 we Włoszech. Pokazuje życie codziennie mieszkańców Wenecji, Neapolu, Rzymu. Zdjęcia będziemy mogli podziwiać w hali głównej Koszyków. Wystawę otworzy wernisaż, który odbędzie się 12 czerwca o godzinie 13:00 W Hali Koszyki (Koszykowa 63). Na tym jednak nie koniec, bowiem zdjęcia, wydrukowane na płótnie zostaną wcześniej wyprane, a następnie rozwieszone wilgotne. Zabieg ten sprawia, że fotografie zyskują na kontraście i głębi,ale także nawiązuje do popularnego we Włoszech zwyczaju wieszania mokrego prania nad ulicami i domami.

Wojciech Plewiński urodził się 1928 roku. Przez lata, jako wolny strzelec współpracował z tygodnikiem Przekrój. Jego zdjęcia znalazły się na ponad 500 okładkach magazynu. Wykonał także około 700 zdjęć do spektakli teatralnych. Prezentowana w Hali Koszyki wystawa to jego cykl fotografii ulicznych z 1957 roku/

POLECAMY TEŻ: