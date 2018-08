Niecodzienny projekt na Pradze-Północ. Jeden z budynków obłożono folią aluminiową [ZDJĘCIA]

O niecodziennym projekcie jako jeden z pierwszych poinformował na Twitterze Grzegorz Walkiewicz, prezes Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska, autor projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego m. in. Zielona Świętokrzyska. Od kilku dni kamienica na Pradze-Północ (zlokalizowana dokładnie przy ul. Ząbkowskiej 9, w której mieści się lokal Coś Na Ząbkowskiej) jest okładana folią aluminiową.

Okazuje się, że to projekt artystyczny „Ząbkowska 9 ODLATUJEMY”. „Performersi” z Siedlec zastanawiali się kim jest artysta naszych czasów. Wybudowana w 1870 roku kamienica zyskała dzięki nim nowe życie. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie artystyczne w Polsce. Budynek okryty aluminiową folią do złudzenia przypomina bowiem... lustro. Nic dziwnego, że projekt wzbudza tyle emocji.

Podoba wam się?