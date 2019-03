Nielegalna apteka Mokotów. Przyjechali do pobicia, odkryli skład leków i narkotyków

Nielegalna apteka Mokotów: ponad 300 tabletek

Mokotowscy policjanci zostali wezwani do mieszkania, gdzie miało dojść do pobicia kobiety. Jak się okazało, funkcjonariuszy wezwała matka 32-latka. Nie złożyła ona doniesienia, jednak chciała, aby jej syn opuścił mieszkanie. To jednak było chwilowo niemożliwe, ponieważ funkcjonariusze odkryli nielegalną aptekę, którą prowadził 32-latek. Policjanci zabezpieczyli leki psychotropowe i środki lecznicze. Niestety, mężczyzna nie miał pozwolenia na handel nimi, a podczas legitymowania z kieszeni wypadło mu zawiniątko z marihuaną. - W związku z powyższym policjanci postanowili sprawdzić, czy mężczyzna posiada więcej zabronionego towaru. W trakcie przeszukania znaleźli i zabezpieczyli 267 tabletek clonozepamu, 60 tabletek xanaxu oraz kilkadziesiąt pudełek z różnego rodzaju lekarstwami — informuje mokotowska policja.

Nielegalna apteka Mokotów. 10 lat więzienia dla “farmaceuty”

W trakcie, gdy policjanci prowadzili czynności, na telefon mężczyzny przychodziły wiadomości, które jasno wskazywały, że mężczyzna handlował posiadanymi przez siebie lekami. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego. - Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutów posiadania znacznej ilości środków psychoaktywnych oraz produktów leczniczych, które dodatkowo wprowadzał do obrotu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia — informuje policja.