Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze opublikowało zdjęcie, które szybko obiegło sieć. Wynika z niego, że nielegalne parkowanie nie ujdzie na sucho nawet politykom.

Podczas rady krajowej PO straż miejska założyła blokady samochodom działaczy. Powód? Nielegalne parkowanie.„Może to skłoni radnych tej partii do zajęcia się na poważnie plagą nielegalnego parkowania w Warszawie?” – piszą członkowie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze na Facebooku dodając: Po raz kolejny cieszymy się, że to m.in. nasze oraz Piesza Masa Krytyczna apele sprawiły, że dofinansowano straż miejską.