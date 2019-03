Niemcy dają zielone światło dla Huawei do budowania sieci 5G

500 PLUS na każde dziecko od września w Warszawie. Rodzice w stolicy otrzymają na początek 1500 zł

500 plus na każde dziecko – zmiany w programie, ogłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS, niedługo wejdą w życie. Rząd zaczyna w szczegółach opisywać, w jaki sposób rodzice będą mogli uzyskać 500 plus na każde dziecko. Elżbieta Rafalska zadeklarowała, że 500 plus d...