Niemen inaczej - trasa koncertowa legendy z udziałem gwiazd

Pokładamy głęboką nadzieję w tym, że większości Polakom nie trzeba przedstawiać Czesława Niemena. Jednak przypomnijmy, że artysta urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach, które obecnie znajdują się na Białorusi. Właściwie nazywał się Czesław Juliusz Wydrzycki. Już od najmłodszych lat przejawiał zdolności artystyczne. Śpiewał w szkolnym chórze i chórze kościelnym. Koncertował jako dziecko z chórem szkolnym w innych szkołach. Kontynuował edukację muzyczną w latach 1953-1954 w klasie fortepianu liceum pedagogicznego w Grodnie. Został wyrzucony ze szkoły za opuszczanie zajęć. W 1958 roku poślubił w Grodnie swoją pierwszą miłość, Marię Klauzunik.

Rodzinne strony musiał opuścić w ramach masowych wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich. Rodzina Czesława zdecydowała się na repatriację, aby chłopak uniknął powołania do Armii Radzieckiej. Chwilowo Wydrzyccy zamieszkali w Drawsku Pomorskim, a później w Świebodzinie, Białogardzie, Kołobrzegu i w Gdańsku, gdzie Czesław zaczął naukę w średniej szkole muzycznej, w klasie fagotu. Śpiewał po polsku i hiszpańsku, równocześnie akompaniując sobie na gitarze.

Od 1962 roku zaczęła się prawdziwa kariera Czesława Wydrzyckiego, kiedy osiągnął sukces na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Później grał w zespole Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. Od 1963 roku Czesław zaczął się posługiwać pseudonimem artystycznym Czesław Niemen, zaczerpniętym od rzeki Niemen, płynącej obok rodzinnej miejscowości. Później również oficjalnie zmienił nazwisko na Niemen-Wydrzycki.

Rozwijał się muzycznie, od piosenkarza bigbitowego, rock and rolla i rocka, aż po ambitną muzykę. Stworzył grupę Akwarele, z którą nagrał najsłynniejszy przebój „Dziwny jest ten świat”. Piosenka zagwarantowała mu nagrodę Polskiego Radia na festiwalu w Opolu w 1967 roku. Świat muzyczny stanął u jego stóp. Wiele koncertował i wydawał kolejne płyty.

Zmarł na nowotwór układu chłonnego 17 stycznia 2004 roku w Centrum Onkologii w Warszawie. Pozostawił po sobie bogaty dorobek oraz jego prawdziwe dzieła - trzy córki: Marię Gutowską z małżeństwa z Marią Klauzunik oraz Natalię i Eleonorę z małżeństwa z Małgorzatą Niemen. Natalia odziedziczyła po ojcu wielki talent.

Niemen z córką na jednej scenie

16 lutego 2019 roku w Polsce rusza szczególna trasa koncertowa „Niemen Inaczej” - bilety na koncerty są już dostępne. Poszczególne koncerty będą o tyle wyjątkowe, że Czesław Niemen wraz z córką Natalią pojawi się na jednej scenie. To wierna powtórka niezwykle wzruszającego wydarzenia, które miało miejsce podczas 50. jubileuszowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Podczas koncertu „Niemen Inaczej” dzięki nowoczesnej technice, córka zagra z ojcem i wykona finałową piosenkę: „Dziwny jest ten świat”.

Na scenie muzyczne All Stars, czyli pojawią się muzycy gwarantujący najwyższe wrażenia wokalne, na horrendalnie wysokim artystycznym poziomie. Bilety na koncerty „Niemen Inaczej” pozwolą usłyszeć na jeden scenie wokal Natalii Niemen - córki legendy muzyki polskiej, Stanisława Soyki, Sławka Uniatowskiego, Kuby Badacha i wielu innych nie mniej znamienitych gości. Trasa koncertowa „Niemen Inaczej” wyreżyserowana będzie przez Marcina Kołaczkowskiego i ma być prawdziwym widowiskiem, a nie tylko wspomnieniem pieśni wielkiego mistrza.

Utwory zostaną zagrane we współczesnych aranżacjach muzycznych stworzonych przez Hadriana Filipa Tabęckiego oraz wokalnych Włodzimierza Szomańskiego. Na scenie trasy „Niemen Inaczej” zabrzmią takie szlagiery jak: „Sen o Warszawie”, „Pod papugami”, „Jednego serca”, „Bema pamięci żałobny rapsod” czy „Wspomnienie”. Artystom będzie towarzyszył zespół znanych i cenionych muzyków, a sama trasa organizowana jest we współpracy z Fundacją im. Czesława Niemena.

Gdzie odbędą się koncerty?

Pierwszy koncert „Niemen Inaczej” w Krakowie odbędzie się już 16 lutego 2019 roku w ICE Kraków Congress Centre. Bilety na to wydarzenie są już dostępne w sieci. Kolejne koncerty w ramach trasy „Niemen Inaczej” odbędą się w Warszawie na Torwarze 23 lutego, w Poznaniu w Sali Ziemi MTP 9 marca, w Łodzi w Wytwórni 16 marca, a na zakończenie trasy odbędzie się koncert w NOSPR - Sali Koncertowej w Katowicach 17 marca. Najtańsze bilety na „Niemen Inaczej” kosztują nieco ponad 70 zł, ale nie we wszystkich wspominanych miastach są one dostępne.