Nieoczywiste miejsca w Warszawie. Nasze miasto skrywa o wiele więcej atrakcji, niż myślicie [PRZEGLĄD]

Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie czy Ogrody Buw-u to oczywiście ciekawe miejsca na mapie Warszawy i nie sposób pominąć te pozycje podczas zwiedzania. Szkoda byłoby jednak ograniczyć się tylko do dobrze wszystkim znanych punktów. Stolica Polski oferuje znacznie więcej. Chcecie się przekonać? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.