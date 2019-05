Niepodległa upamiętnia pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski

40 lat temu wierni przywitali papieża-Polaka w ojczyźnie podczas spotkania na placu Zwycięstwa w Warszawie i dlatego największe wydarzenie cyklu odbędzie się w tym samym miejscu, na dzisiejszym placu Piłsudskiego. Multimedialny koncert „Wsłuchiwać się w Papieża” rozpocznie się 2 czerwca o godz. 20:30 i potrwa około 2 godzin. Widzowie na placu i przed telewizorami oraz słuchacze przy radioodbiornikach usłyszą kompozycje ważne i znaczące dla historii Polski, a także te szczególnie ukochane przez Jana Pawła II. Współczesne interpretacje utworów wykonają m.in. Stanisława Celińska, Krzysztof Cugowski, Ryszard Rynkowski, Kamil Bednarek, Andrzej Lampert, zespoły Zakopower, Golec uOrkiestra czy Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Całość uzupełnią liczne materiały archiwalne, fragmenty papieskich homilii i przemówień. Koncert poprowadzą Małgorzata Kożuchowska oraz Maciej Musiał. Dzięki wsparciu mecenasów koncertu, jakimi są Lotos i PZU, oraz partnerowi, czyli Fundacji PZU, wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla każdego, kto pojawi się tego dnia na placu Piłsudskiego w Warszawie – koncert będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W transmisję wydarzenia zaangażowały się też stacje telewizyjne i radiowe. Koncert można obejrzeć między innymi na antenach TVP i Polsatu oraz wysłuchać w Polskim Radiu i Radiu Plus.

Każdemu z koncertów towarzyszyła będzie wystawa fotografii „Polski Album Rodzinny – Wielka Pielgrzymka” dokumentująca pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II oraz pokazująca sposób, w jaki ta wizyta wpłynęła na losy Polski, motywując miliony rodaków do walki z komunizmem. W każdym mieście, które czterdzieści lat temu odwiedził Ojciec Święty, Niepodległa zaprezentuje ekspozycję złożoną z archiwalnym zdjęć ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej. Na każdą z wystaw złożą się fotografie z całej pielgrzymki, ale również z miasta, w którym będzie prezentowana.

„Niepodległa” przygotowała również koncerty „Fortepiany Wolności” w każdym kolejnym mieście odwiedzanym przez Papieża podczas pielgrzymki w 1979 roku. Tytuł serii koncertowej jest podkreśleniem wagi pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II dla zainicjowania ruchów społecznych, które doprowadziły do wyborów w 1989 roku. Kameralne koncerty fortepianowe usłyszymy w Gnieźnie przy Bazylice Prymasowskiej (3-4 VI), w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w Częstochowie (4-6 VI), na dziedzińcu zewnętrznym Zamku Królewskiego na Wawelu Krakowie (6 VI), w Kalwarii Zebrzydowskiej (7 VI), w pobliżu domu rodzinnego Karola Wojtyły w Wadowicach (7 VI), w Oświęcimiu (7 VI) i Nowym Targu (8 VI), oraz ponownie w Krakowie (8-9-10 VI). Ulubione melodie Karola Wojtyły oraz utwory jemu dedykowane wykonają wybitni pianiści: Jakub Sokołowski, Aleksander Dębicz i Adam Kośmieja. Posłuchamy utworów Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego, Zygmunta Koniecznego, utworów związanych z polską historią i sztuką religijną - Karola Szymanowskiego czy Szábolcsa Esztenyiego. Pianiści przygotują również specjalne wykonania kompozycji Wojciecha Kilara – „Orawa”, „Requiem dla ojca Kolbego” oraz „Oj maluśki, maluśki”, „Ojcze nasz” i „Gaude Mater Polonia”.

Wystawy złożone z archiwalnych zdjęć ze zbiorów PAP będzie można zobaczyć w przestrzeni publicznej Warszawy, Krakowa, Częstochowy, Gniezna, Kalwarii Zebrzydowskiej, Nowego Targu, Oświęcimia i Wadowic.

Wystawę będzie można również bezpłatnie pobrać i wydrukować ze strony www.niepodlegla.gov.pl. Współorganizatorem wystawy są Polskie Koleje Państwowe S.A., a mecenasem wystawy jest PKN Orlen.

Przypomnieniem emocji, jakie przeżywaliśmy podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, będzie również film dokumentalny „Uwierzyliśmy w siebie. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny”, który powstał we współpracy i na bazie archiwów TVP. Twórcy filmu stworzyli materiał, który nie tylko ukaże przebieg pierwszej wizyty papieża-Polaka w kraju, ale przede wszystkim będzie zapisem wypowiedzi, wspomnień i uczutowarzyszących uczestnikom pielgrzymki. Film zostanie wyemitowany 2 czerwca na antenie TVP.