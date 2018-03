"Nie oceniajcie mnie po moich sukcesach, lecz po tym, ile razy upadłem i ponownie się podniosłem" - te słowa Nelsona Mandeli cytuje w swojej książce Maria Szarapowa. I doskonale wie, o czym mówi, bo u szczytu kariery zaliczyła bolesną porażkę.

Maria Szarapowa pierwszy raz chwyciła za rakietę w wieku czterech lat, jeszcze w Rosji. Ojciec, Jurij, który zajmował się remontami kominów, dostrzegł w niej talent. To zmieniło całe ich życie. Chociaż, jak pisze w autobiografii Maria, ojciec nie wiedział wtedy jeszcze nic o tenisie (ten w Rosji był zarezerwowany dla arystokracji), a Ameryka kojarzyła mu się głównie z dżinsami i rock'n'rollem.Wszystko zaczęło się właściwie od żartu, który przerodził się w wielką pasję do tenisa i sukces. I od... Czarnobyla. Bo na pytanie, jakie wydarzenie zdecydowało o tym, że Maria została tenisistką, Szarapowa odpowiada: "Czarnobyl". To właśnie wybuch w elektrowni jądrowej sprawił, że jej rodzina przeniosła się najpierw w okolice koła podbiegunowego, potem do Soczi i wreszcie na Florydę.W 2004 r. w wieku 17 lat Rosjanka stała się światową sensacją - wygrała Wimbledon, pokonując Serenę Williams. I nie był to przypadek. Później wiele razy była liderką rankingu WTA, triumfowała podczas Australian Open, US Open, French Open i wielu innych turniejów singlowych.Maria Szarapowa - kobieta sukcesu , piękna, spełniona, ikona światowego tenisa... - jeszcze całkiem niedawno ten wizerunek właściwie nie miał skazy. Tenisistka myślała już o końcu kariery i marzyła, żeby znów pokonać Serenę Williams. Bo jak pisze w książce - marzenie o zdobyciu szczytu nigdy nie przemija. Ale w 2016 roku nagle zaliczyła bolesny "upadek". Okazało się, że oblała test ITF - w moczu Szarapowej wykryto niedozwolony środek - meldonium. Co z tego, że dopiero niedawno trafił na listę substancji zakazanych przez Światową Agencję Dopingową? Mistrzyni została zawieszona na dwa lata, a wiele osób się od niej odwróciło."Meldonium? Nigdy o tym nie słyszałam. To musi być jakaś koszmarna pomyłka - tak tenisistka wspomina w książce najgorszy okres w swoim życiu. - Siedząc na łóżku, szukałam w Google’u informacji". Okazało się, że środek ten, tylko pod inną nazwą, Szarapowa zażywała leczniczo przed intensywnym wysiłkiem fizycznym już od dziesięciu lat."Tak samo bierze się aspirynę, żeby zapobiec zawałowi serca czy wylewowi" - pisze Szarapowa. - Moment nieuwagi mógł zniweczyć wszystko. Groziła mi dyskwalifikacja aż na cztery lata! Cztery lata? Dla zawodowego sportowca to wieczność... W moim życiorysie powstała czarna dziura, a ja w nią wpadłam".Ale wtedy powiedziała sobie, że to jej nie złamie, bo przecież ona nigdy nie składa broni. Tak została wychowana, a dowodów w biografii tenisistki jest na to wiele. 4 października 2016 r. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie skrócił jej karę do 15 miesięcy, a Maria szybko wróciła na kort."Niepowstrzymana. Moje życie do dziś" to wciągająca opowieść o niezwykłej kobiecie i sile jej charakteru. O sportsmence z krwi i kości, o jej triumfach i bolesnych porażkach. I o rodzinie, która zawsze stała za nią murem. W tej książce (wzbogaconej zdjęciami z dzieciństwa i kariery tenisistki) Szarapowa po raz pierwszy opowiada swoją historię. Wspomina najważniejsze mecze, opisuje relacje z ojcem, który zawsze w nią wierzył. Podobnie jak wielu fanów na całym świecie.- Kończąc, kieruję słowa do niezliczonej rzeszy osób, które żyją moimi zwycięstwami i porażkami jak swymi własnymi. „Dziękuję” to być może zbyt słabe słowo, by wyrazić moje uznanie, ale towarzysząca mi wdzięczność na zawsze pozostanie waszym dziełem" - pisze w autobiografii 31-letnia Maria. Polecamy. Nie tylko dla wielbicieli tenisa.źródło X-News/ RUPTLY