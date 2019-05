Nieruchomość z rynku pierwotnego czy wtórnego? Zalety i wady obu rozwiązań

Rynek pierwotny – zalety

Rynek pierwotny cieszy się wśród inwestorów znacznie większym powodzeniem. Ten fakt potwierdzają badania dotyczące preferencji i satysfakcji z zakupu mieszkania, przeprowadzone przez agencję badawczą TNS Polska w kwietniu 2015. Zgodnie z ich wynikami aż 55% osób, które planują zakup mieszkania, nie bierze nawet pod uwagę możliwości skorzystania z oferty rynku wtórnego. Kolejne 24% respondentów preferuje nieruchomość z rynku pierwotnego, a wybór drugiej opcji jest podyktowany koniecznością. Wynika to z przekonania, że nowe lokum ma zapewniać jak najwyższy komfort i jednocześnie, już na starcie, nie stwarzać problemów w postaci koniecznych napraw czy remontów. Wśród najczęściej wymienianych zalet mieszkań z rynku pierwotnego znajdują się:

· nowe wszystkie elementy budynku, co jest równoznaczne z ich dłuższą żywotnością,

· brak potrzeby wykonania remontu przez kilka lat,

· możliwość decydowania o aranżacji wnętrza,

· wysoki poziom estetyki budynku i jego otoczenia,

· nowoczesna infrastruktura,

· niskie koszty eksploatacji, które najczęściej przekładają się na wysokość czynszu (fundusz remontowy).

Rynek pierwotny to również znacznie ciekawsza oferta mieszkań do wyboru. Budynki są nowoczesne, konstruowane w oparciu o innowacyjne technologie i rozwiązania, których nie można znaleźć w starszych obiektach. Przykładem są przestronne loggie czy zamknięte osiedla z systemem ochrony. Deweloper zazwyczaj dba o otoczenie budynku, które jest odpowiednio zagospodarowane i wyposażone w infrastrukturę.

Rynek pierwotny – wady

Chociaż rynek pierwotny jest preferowany przez większość osób zainteresowanych zakupem mieszkania, nie oznacza to, że jest on całkowicie pozbawiony wad. Tą najczęściej wymienianą przez respondentów jest czas oczekiwania na lokal. W przypadku mieszkań z rynku wtórnego zazwyczaj są one dostępne „od ręki”, a czas od momentu podjęcia decyzji do otrzymania kluczy ogranicza się do dni potrzebnych na dopełnienie formalności. Mieszkania, które sprzedaje deweloper, pojawiają się w ofercie sprzedaży jeszcze przed ich całkowitym wykończeniem. Ponadto, tzw. stan deweloperski, w jakim są oferowane, wymaga wykonania jeszcze prac wykończeniowych, które uniemożliwiają natychmiastowe wprowadzenie się. Koszty, jakie są z tym związane, to kolejna wada mieszkań z rynku pierwotnego. Jako trzecią z nich respondenci wymieniają też mniej korzystne ceny - włącznie z brakiem możliwości ich negocjacji.

Rynek wtórny – zalety

Alternatywą dla rynku pierwotnego, który oferuje wyłącznie nowe mieszkania, jest rynek wtórny. Inwestorzy znajdą na nim wyłącznie lokale z drugiej ręki, wcześniej zamieszkiwane lub wynajmowane przez ich właścicieli. Jedną z cech tej opcji, która – zależnie od punktu widzenia – może być wadą lub zaletą, jest duża różnorodność standardów i cen. Z tego powodu jest to oferta dostępna dla znacznie szerszej grupy klientów - również tych, którzy nie dysponują oszczędnościami czy możliwością uzyskania wysokich kredytów. Nieruchomość z rynku wtórnego może być znacznie tańsza od mieszkania czy segmentu deweloperskiego. Jest też dostępna od razu po dopełnieniu formalności kupna sprzedaży. Do zalet tego rozwiązania zalicza się również możliwość negocjowania ceny - zwłaszcza, jeśli po oględzinach i ocenie stanu technicznego budynku przez fachowca zostaną wykryte różne wady. Przykładem są nieszczelne okna czy wysoki stopień zużycia instalacji sanitarnej.

Rynek wtórny – wady

Zarówno Warszawa, jak i inne miasta w Polsce obfitują w lokale z rynku wtórnego. Poza niskimi cenami oraz większą dostępnością nieruchomości, mają one jednak znacznie więcej wad niż zalet. Do tych najczęściej wymienianych zaliczają się:

· wysoki stopień zużycia infrastruktury i instalacji technicznych,

· ukryte wady, trudne do wykrycia przez osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy technicznej i doświadczenia,

· dodatkowe koszty związane z remontem, które mogą przewyższyć różnicę z cenie mieszkania,

· brak możliwości decydowania o wewnętrznym układzie mieszkania, niefunkcjonalny rozkład

· ograniczenia remontowe, jakie wynikają np. z zakwalifikowania budynku do kategorii obiektów zabytkowych,

· brak nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich, jak systemy alarmowe, domofony, windy,

· brak dostępu do miejsc parkingowych, ograniczona przestrzeń piwnic.

Rynek pierwotny vs rynek wtórny - co wybrać?

Decyzja o zakupie mieszkania jest podejmowana z różnych powodów. Może być wynikiem wieloletniego planowania takiej inwestycji i starannego przygotowania się do niej. Zdarza się też, że jest następstwem nagłej potrzeby – zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka, zmiany miejsca pracy itp. W tym drugim przypadku potencjalni inwestorzy nie zawsze dysponują wolnymi środkami, dlatego poszukują rozwiązań, które są dla nich najkorzystniejsze finansowo. Oczywistym jest skierowanie uwagi na rynek wtórny, na którym mieszkania są tańsze, choć jednocześnie mają też niższy standard. To jednak wyjątkowe okoliczności, których następstwem zazwyczaj jest wieloletnie zmaganie się z ukrytymi wadami konstrukcyjnymi, typowymi dla dawnego stylu budowania. Zakup nieruchomości z rynku wtórnego oznacza dobrowolną rezygnację z wysokiego komfortu. Wpływają na to konieczność częstego usuwania awarii zawodzących instalacji czy brak możliwości dostosowania wnętrz do potrzeb rodziny. Nieruchomość z rynku pierwotnego, jaką oferuje deweloper jest wprawdzie droższa, ale ulokowana w przyjaznym otoczeniu i wyposażona w udogodnienia, dzięki którym nawet za kilkanaście lat będzie komfortowa i nowoczesna. Koszty zakupu można też dopasować do własnych możliwości, decydując się na nieco mniejszy metraż czy wybierając dom z działką o mniejszej powierzchni. Warto pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku wydatki na remonty, jakie poniesie właściciel mieszkania z rynku wtórnego, mogą nie tylko dorównać, ale nawet przewyższyć kwotę, jaką zaoszczędzi on na zakupie.

Czym się kierować wybierając dewelopera?

Wybierając nieruchomość z rynku pierwotnego jako znacznie korzystniejsze rozwiązanie warto też zwrócić uwagę na dewelopera, który ją oferuje. Firma deweloperska z doświadczeniem, która jest znana i ceniona za stosowanie nowoczesnych rozwiązań i realizowanie projektów funkcjonalnych mieszkań, z pewnością stanowi też gwarancję spełnienia wszystkich oczekiwań klienta. Do takich firm zalicza się deweloper HDK Invest – deweloper z Warszawy, którego wizytówką są nowoczesne domy, segmenty i mieszkania w dzielnicy Wawer. Dzięki doświadczeniu, doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz najnowszych trendów w budownictwie, firma deweloperska realizuje inwestycje, które są spełnieniem marzeń. Stanowią one połączenie wszystkich najistotniejszych cech, jakich można oczekiwać po idealnym domu – funkcjonalności, optymalnego rozkładu, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i perfekcyjnego wykonania. HDK Invest Warszawa to deweloper, któremu warto zaufać.