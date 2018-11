Niesamowite zdjęcia Marszu Niepodległości. 200 tys. uczestników widzianych z góry [ZDJĘCIA]

Marsz Niepodległości 2018. Przygotowali dla Was wyjątkową fotogalerię z góry wieżowca Smolna 8. Według danych MSWiA w wydarzeniu wzięło udział 200 tys. osób. Z uwagi na bezpieczeństwo najwyższych osób w państwie pochód rozdzielono. Część z Prezydentem wyruszyła o godz.15, kolejna kolumna wystartowała ok. 30 min później. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.