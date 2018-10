Nietrzeźwy i bez uprawnień za kierownicą kradzionego auta. Agresywny przestępca usłyszał zarzuty

W ręce policji wpadł 43-letni mężczyzna, który mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, znalazł się za kółkiem toyoty. Jak się okazało, samochód był kradziony, a w organizmie kierowcy krążył ponad promil alkoholu. Widok radiowozu na tyle namieszał w głowie nietrzeźwemu kierowcy, że sam zrzucił na siebie podejrzenie. Policjanci w pewnym momencie zauważyli, że kiedy ich dostrzegł, nagle zaparkował na pierwszym wolnym miejscu. W popłochu starał się opuścić auto i próbował uciec.

Mundurowi podjęli interwencję wobec mężczyzny, który od samego początku był agresywny i chciał wszcząć awanturę. Chwilę później na jaw wyszły fakty dotyczące jego trzeźwości, uprawnień i legalności pojazdu. Ponadto w samochodzie znaleziono przedmioty, które mogły służyć do kradzieży samochodów. Finalnie toyota, którą prowadził pijany 43-latek trafiła do swojego właściciela, zaś sprawca zamieszania do policyjnej celi.

W sumie mężczyzna usłyszał 3 zarzuty – kierowania samochodem w stanie nietrzeźwym, złamanie wyroku sądowego oraz kradzieży z włamaniem pojazdu.