Nietypowa oferta pracy, Warszawa. Będziesz siedzieć na ławce i zajadać się burrito

- Szukam dwóch ZAWODOWYCH POŻERACZY BURRITO (SENIOR BURRITO EATER)! Do twoich obowiązków będzie należało do profesjonalnych siedzenie na ławce pod lokalem i jeszcze bardziej profesjonalne pożeranie burrito - czytamy w ofercie pracy.

Restauracja oferuje:

Ogłoszenie zamieściło MariCruz_mission burrito działające od niedawna w centrum Warszawy przy ul. Zgoda 3.

- Szukamy dziewczyn, chłopaków, studentów i nie. Muszą to być osoby, które kochają jeść i będą siedzieć na ławce przed restauracją do czterech godzin dziennie. Wszystko do ustalenia - mówią w rozmowie z nami. - Oczywiście otrzymają wynagrodzenie za pracę.