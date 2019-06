Nietypowy basen na Torze Służewiec. Zabytkowa przestrzeń i nowa fontanna w Parku Angielskim

Dostaliśmy informację, że na terenie Toru Wyścigów Konnych powstanie basen. Teren jest o tyle ciekawy, że Służewiec to teoretycznie część Mokotowa, jednak sam tor znajduje się już na Ursynowie. - Zbiornik przeciwpożarowy na terenie Toru Wyścigów Konnych, służący też jako fontanna, znajduje się na terenie, który jest w gestii Skarbu Państwa - pisze nam Barbara Mąkosa-Stępkowska, rzeczniczka dzielnicy.

Nie będzie to jednak basen sportowy, a zbiornik nazywany "basenem". Jest to element estetyczny Parku Angielskiego, a także zbiornik przeciwpożarowy służący zarazem do nawadniania toru wyścigowego. Prace, które wkrótce się rozpoczną mają na celu przywrócenie dawnej świetności tego terenu. Pieczę nad inwestycją sprawować będzie konserwator zabytków.

„Celem przeprowadzenia renowacji jest zabezpieczenie istotnej funkcji użytkowej jaką spełnia basen oraz fontanna, a jednocześnie przywrócenie świetności obiektów przy zachowaniu charakterystycznej i oryginalnej formy” - podaje inwestor. Na razie nie wiadomo ile będzie kosztowała przebudowa.

Niestety, jak podaje inwestor, miejsce będzie "niedostępne dla publiczności ze względów bezpieczeństwa". W Parku Angielskim odbywają się czasem imprezy VIP. Na przestrzeni 2,5 hektara może się zmieścić nawet 3,5 tys. osób. Zaproszeni goście będą mogli podziwiać odnowiony park, basen oraz fontannę.