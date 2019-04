Nietypowy widok w Śródmieściu. Plastikowe butelki pokryły ścianę kamienicy. Wyjaśniamy o co chodzi [ZDJĘCIA]

5 kwietnia Netflix rozpoczyna emisję serialu „Nasza planeta”. To właśnie z tej okazji na skrzyżowaniu ulic Brackiej i Kruczej powstał mural, który został w całości przykryty plastikowymi butelkami powiązanymi siatką. Jest to sposób, by zwrócić uwagę na coraz większą ilość plastiku, która zasypuje naszą planetę i niszczy środowisko. Śmieci mają stopniowo znikać ze ściany budynku, by w końcu pod koniec kwietnia odsłonić cały mural.