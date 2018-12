Nieważne, gdzie jest SKS. Liczą się chęci

Sala gimnastyczna, na której ktoś z trudem upchnął boisko do koszykówki. Kryje się za pokrytymi boazerią drzwiami. Przed nimi jest jak w ulu. „Proszę pana, w której sali mamy wuef?” - pyta nauczyciela (prawie) nastolatek. Jedni idą na „dużą”, drudzy na „małą”, cokolwiek to znaczy. A SKS? - To nie problem, zrobimy na korytarzu - uśmiecha się Monika Ozdoba.

W Szkole Podstawowej nr 109 w warszawskim Wawrze to ją zainteresowała informacja o programie „Szkolny Klub Sportowy”. W 2017 r. został on zainicjowany przez ministra Witolda Bańkę.

- Po rozmowach z rodzicami stwierdziliśmy, że warto do tego programu dołączyć. Kiedy usłyszały o tym dzieci, nie było szansy odwrotu - podkreśla nauczycielka, która z kolegą z kadry pedagogicznej, z trzema grupami dzieci reprezentowała jedną z 180 szkół, które wzięły udział w cyklu SKS on Tour. - Byliśmy w Ciechanowie - dodała.

O ile podczas dziewięciu wydarzeń w różnych województwach było mnóstwo pomocy dydaktycznych, o tyle w szkołach liczy się pomysłowość nauczyciela. Za Moniką Ozdobą korytarzem rusza kilkunastoosobowa grupa dzieci z klas 4-6. Pachołki i drabinka treningowa lądują na linoleum. „Slalom!”, „przeplatanka!”, „skip A, potem B!” - padają kolejne komendy prowadzącej. „Proszę pani, a ten drugi to jaki?” - pyta jedno z dzieci. Zamiast tłumaczyć, szybciej pokazać. A za skaczącą nauczycielką skaczą wszyscy.

- Lubimy przychodzić na SKS-y, bo są fajnie prowadzone - wyjaśnia Maja, a wokół niej energicznie kiwają głowami koleżanki i koledzy. - Po co nudzić się w domu, jak można przyjść i się fajnie pobawić? - powtarzają Janek i Franek. Co prawda pytani o idoli najczęściej wymieniają Kamila Stocha i Roberta Lewandowskiego, ale żadna aktywność im nie straszna.

- Dzieci bardzo chcą się ruszać i z chęcią przychodzą na zajęcia. Zapotrzebowane jest takie... - kreśli łuk nad głową nauczycielka. - A wystarczy pokazać im jakąś nową grę czy zabawę i wtedy trudno ich wygonić na lekcję. Od kilku tygodni króluje chińska piłka - podkreśla Monika Ozdoba, której oczkiem w głowie jest lekkoatletyka, dlatego na zajęciach dzieci ćwiczą ogólnorozwojowo.

Czyli zaczynają tak, jak nasi sportowcy, którzy w tym roku przywieźli z Berlina kilkanaście medali lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Większość z nich, jak Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek czy Piotr Lisek, tworzą Grupę Sportową ORLEN. Dzięki stypendiom z ministerstwa i wsparciu koncernu z Płocka mają zapewnione spokojne przygotowania do najważniejszych startów w sezonie.

Włodarczyk i spółka też zaczynali swoje kariery w szkołach. Wielokrotnie także na korytarzach. W końcu najważniejsze są chęci i możliwość. Tę drugą daje program SKS w postaci dodatkowych, ale bezpłatnych zajęć sportowych, dwa razy w tygodniu po 60. minut. Obecnie trwa nabór i każda zainteresowana szkoła może dołączyć do programu.

O PROGRAMIE

Program ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy” jest realizowany od 2017 r. Finansuje go Ministerstwo Sportu i Turystyki, operatorem jest Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, a głównym partnerem PKN ORLEN.

Koncern już od lat stawia na sportową edukację całych pokoleń, czego najlepszym przykładem jest sponsorowanie przez koncern sportu amatorskiego i zawodowego, a wspieranymi dyscyplinami są m.in. lekka atletyka, motosport, siatkówka, piłka ręczna i piłka nożna. W tym zakresie, poza współpracą z klubami sportowymi, koncern realizuje szereg autorskich inicjatyw, takich jak ORLEN Warsaw Marathon, Akademia ORLEN Team czy Verva Street Racing.

Za rekrutację szkół do programu odpowiada operator wojewódzki. Lista operatorów jest dostępna na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce Kontakt.