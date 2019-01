Niewidomy stał na jezdni. Żaden kierowca nie pomógł

Lata 90. w Warszawie. Wspominamy modę z poprzedniego wieku [ZDJĘCIA]

st/Narodowe Archiwum Cyfrowe

Lata 90. to czas Fiatów 126 p i Polonezów, Ikarusów, za dużych swetrów, legginsów oraz ortalionów. Czas na podróż do ubiegłego stulecia. Czy niektóre trendy zachowały się na stołecznych ulicach do dziś?