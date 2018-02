Na terenie budowy przy ul. Kłobuckiej (Ursynów) znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Jak informuje policja, na miejsce jadą saperzy. Teren został odgrodzony.

Palił w piecu wszystkim, co znalazł. W piwnicy miał stos śmieci do spalenia...

W piątek (23.02) w godzinach porannych na budowie przy ul. Kłobuckiej (na Ursynowie) znaleziono niewybuch. Materiał ma ok. 40 cm długości i pochodzi prawdopodobnie z czasów drugiej wojny światowej. Na miejscu jest już policja, która odgrodziła teren i pilnuje, by nikt niepowołany nie pojawił się w okolicy wykopu.- Nie było konieczności ewakuacji, ponieważ jest to budowa i nie było tam ludzi - tłumaczy Komenda Stołeczna Policji. - W tej chwili czekamy na saperów - słyszymy. Do czasu usunięcia groźnego materiału przez saperów teren pozostanie odgrodzony.