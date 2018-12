Niezapomniany wypad na narty z dziećmi - sprawdź gdzie się wybrać!

Jeśli chcesz przeżyć niezapomniany wypad na narty, podczas którego cała rodzina będzie miała okazję skorzystać z dobrze naśnieżonych stoków dostosowanych do potrzeb i umiejętności wszystkich jej członków bez względu na wiek, ruszaj do Szwajcarii Bałtowskiej. To największy i najnowocześniejszy ośrodek narciarski w województwie świętokrzyskim.

Nauka jazdy na nartach - w jakim wieku ją rozpocząć?

Trenerzy pracujący z najmłodszymi amatorami sportów zimowych są zdania, że pierwsze kroki na nartach stawiać może już trzylatek. Jeśli jednak zamarzy się dziecku - lub jego rodzicom - jazda na snowboardzie, lepiej poczekać aż maluch ukończy 6-7 lat. Jest już wtedy na tyle zborny ruchowo oraz skłonny do współpracy, że można go powierzyć doświadczonemu trenerowi, a nie tylko zdawać się na własne umiejętności pedagogiczne.

Zresztą w przypadku nauki jazdy na nartach, najmłodsze dzieci także potrafią pokazać różki - nawet najlepiej jeżdżący rodzice mogą nie być w stanie poradzić sobie z własną pociechą. W Szwajcarii Bałtowskiej mamy na to niezawodny sposób: fenomenalni instruktorzy ze Szkoły Narciarskiej Amigo-Ski wiedzą jak nie przynudzać na stoku i uczyć, żeby nauczyć. Lekcje indywidualne i grupowe przygotowywane są w taki sposób, żeby każdy amator białego szaleństwa - bez względu na liczbę preferowanych desek - jak najszybciej poczuł, że rozumie, umie, potrafi. Lekcje są równie ciekawe dla początkujących jak i dla bardziej zaawansowanych.

Stok do nauki jazdy dla dzieci - jaki powinien być?

Stok do nauki jazdy dla dzieci powinien być perfekcyjnie przygotowany i utrzymany. W grę wchodzi przecież bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu nartostradowego - dzieci powierzone opiece instruktorów nie mogą być narażone złamania, zwichnięcia czy inne urazy wynikające z zaniedbań organizatora kursu.

W Szwajcarii Bałtowskiej znajdziecie stok z nowoczesnym systemem sztucznego naśnieżania i odwadniania oraz z mocnym oświetleniem, dzięki czemu wszyscy goście, a szczególnie ci najmłodsi, mają zapewnione maksimum bezpieczeństwa. W górach zawsze obowiązuje zasada, że tempo marszu wyznacza najsłabszy uczestnik wyprawy - nie do pomyślenia jest, żeby ci sprawniejsi i szybsi zostawili go w tyle. W Szwajcarii Bałtowskiej zgodnie z tą zasadą, standardy bezpieczeństwa na stoku są opracowywane przede wszystkim z myślą o dzieciach - jeśli one są bezpieczne, rodzicom także nic nie grozi.

Gdzie warto pojechać na narty w Polsce?

W Polsce wiele jest miejsc, gdzie można udać się na narty z dziećmi, ale coraz mniej takich, w które udać się warto. Najchętniej odwiedzane stoki tatrzańskie są, jak już wspomniano, najbardziej zatłoczone. Podobnie jest w Beskidach. Modne kierunki zimowych wyjazdów to nie zawsze kierunki w dobrą stronę: bywa, że kłopoty zaczynają się już na drogach dojazdowych, a kiedy w końcu uda nam się dotrzeć na parking pod stacją narciarską, czeka nas jeżdżenie w kółko jak, nie przymierzając, pod centrum handlowym.

Z tej prostej przyczyny stoki narciarskie powstają także w miastach albo na ich obrzeżach. Organizacja takiego miejsca do nauki jazdy nie jest trudna. Podobne inwestycje z powodzeniem działają w Warszawie (Górka Szczęśliwicka) a nawet tuż pod Krakowem (Siepraw, Podstolice), choć przecież z Miasta Królów w Tatry naprawdę niedaleko.

Jeśli jednak taka namiastka gór nie jest tym, czego oczekuje się od stoku narciarskiego, zapraszamy w Świętokrzyskie. Jest to do dobry wybór zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i Krakowa, gdyż te góry znajdują się w niedalekiej odległości od tych miast.

Stacja narciarska Szwajcaria Bałtowska na pewno usatysfakcjonuje najbardziej wymagających narciarzy. Zrobi to tym bardziej, że perfekcyjnie naśnieżone i naświetlone stoki, to nie jedyna atrakcją, jaka została przygotowana dla amatorów białego szaleństwa.

Moc atrakcji w Szwajcarii Bałtowskiej!

Szwajcaria Bałtowska to miejsce, w którym przeżyć można dzień pełen atrakcji. Kiedy zejdziemy zmęczeni ze stoku, pierwsze kroki skierować można do Gościńca Bałtowski Zapiecek albo do Zajazdu Przystocze. Po kilku godzinach spędzonych na świeżym powietrzu apetyty na pewno będą dopisywać. Serwowane tu regionalne dania na pewno ucieszą podniebienia dorosłych i dzieci, które są tu mile widzianymi gośćmi. Szef kuchni przygotował specjalne menu, które zadowoli największego niejadka, a infrastruktura dostosowana do potrzeb maluchów zagwarantuje całej rodzinie spokojny posiłek.

A kiedy już wszyscy napełnią brzuchy i poczują przypływ energii, pora na największą atrakcję - wizytę w Wiosce Świętego Mikołaja oraz w bajkowej wiosce zamieszkiwanej przez pracowite elfy. Już od 30 listopada poczuć można tu prawdziwą magię świąt Bożego Narodzenia!

Zapraszamy wszystkie dzieci - grzeczne, grzeczniejsze, najgrzeczniejsze i całkiem niegrzeczne także. To dla tych ostatnich Mikołaj przygotował specjalny młynek do mielenia grzechów - wystarczy pozbyć się wszystkiego, co leży wam na sercu i sumieniu, prędko napisać list do Mikołaja i wrzucić go do naszej specjalnej skrzynki - spełnienie marzeń gwarantowane! W listopadzie i w grudniu Duch Świąt mieszka właśnie u nas.

Jeszcze Wam mało? To wspaniale! Lodowisko z wypożyczalnią łyżew, snowtubing, zimowa karuzela oraz górka saneczkowa czekają na tych, którzy po osobistym spotkaniu z Mikołajem koniecznie muszą wyładować nadmiar energii.

Zapraszamy także do Bajkowego Parku Rozrywki oraz Świątecznego Kina Emocji 5D. Tak, to miał być tylko niezapomniany rodzinny wypad na narty. Tylko na narty. Ale jak to w przypadku Bałtowa bywa, nigdy nie kończy się na jednej atrakcji. A tak w ogóle to co stoi na przeszkodzie, żeby zabawić u nas dłużej niż jeden dzień? Tym, którzy chcieliby zostać w Bałtowie na dłużej mamy do zaoferowania komfortową bazę noclegową (Zajazd Przystocze), znajdującą się w samym sercu Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Może więc oprócz wizyty u Mikołaja, zaplanujecie także podróż w czasie i wizytę w czasach dinozaurów?

Ważne, by było bezpiecznie!

Wybierając się do Szwajcarii Bałtowskiej trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo gwarantowane ze strony organizatora stoku to jedno, a odpowiednia odzież narciarska - drugie. Bez tych dwóch elementów nie ma mowy o spokojnym wypoczynku. Ochrona głowy zawsze pozostaje na pierwszym miejscu - kask narciarski i gogle są nieodzowne. Potrzebny będzie także wygodny jedno- lub dwuczęściowy kombinezon oraz rękawice. Dobierając rękawice narciarskie pamiętajmy, że w placach powinien pozostać luz, żeby można nimi swobodnie poruszać. Z drogiej strony, powinny być one na tyle wygodne, żeby możne bez ściągania swobodnie manipulować przy wiązaniach do butów narciarskich.

Buty i narty z wiązaniami można pożyczyć na miejscu. Wypożyczalnia została wyposażona w nowy sprzęt narciarski firmy Elan i snowboardowy marki Burton. Oferuje również możliwość testowania nart najnowszej generacji.