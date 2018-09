Nieznany film z przedwojennej Warszawy. Znaleziono go po latach. Węgrzy w sierpniu 1939 kręcili w stolicy fabułę "Wszyscy do walca" [WIDEO]

Węgierski film "Wszyscy do walca" (org. Áll a bál) to przedwojenna produkcja w reżyserii Viktora Bánkiego. Przedstawia kryminalną historię z wątkiem miłosnym w tle. Nie jest to porywające widowisko, mimo to wielu polskich odbiorców może go docenić.

Wszystko z powodu miejsca i czasu kręcenia filmu. Węgierska ekipa przyjechała do Warszawy 12 sierpnia 1939 roku. Przez dwa tygodnie urzędowali w stolicy uwieczniając (jak się potem okazuje po raz ostatni) spokojne życie w mieście. Kilka dni po zakończeniu zdjęć na Warszawę zaczęły spadać bomby.

Na zdjęciach widzimy: Ambasadę Węgier, pomnik Chopina w Łazienkach czy Stare Miasto. Filmowcy uwiecznili również Zamek Królewski (odbudowany w niego innej formie), Pałac Saski (do dziś nieodbudowany), a także ulice Śródmieścia i Ochoty. Premiera filmu odbyła się 28 września 1939 roku - w dniu kapitulacji Warszawy. Film przetrwał oblężenie Budy (1945), podczas której spłonęła większa część węgierskiego archiwum historycznego. Znaleziono go po latach. Niedawno został zaprezentowany w Polsce podczas debaty na temat przyjaźni polsko-węgierskiej.