Nightskating 2019, Warszawa, 13 kwietnia. Pierwszy tegoroczny przejazd rolkarzy za nami! [ZDJĘCIA]

- Na uczestników w tym sezonie czeka 11 wyjątkowych przejazdów głównymi ulicami miasta, pozytywna atmosfera i Warszawa nocą. Spotkajmy się na rolkach - tysiące ludzi nie może się mylić! - zapowiadają organizatorzy.

Trasa przejazdu 13 kwietnia:

Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - Marszałkowska – Waryńskiego – Boya-Żeleńskiego – Bagatela – Al. Ujazdowskie – Plac Trzech Krzyży – Nowy Świat - Most Poniatowskiego - aleja Poniatowskiego - Aleja Waszyngtona – Rondo Wiatraczna - Grochowska - Targowa - aleja Solidarności – Jagiellońska – Rondo Starzyńskiego – Starzyńskiego – Most Gdański – Słomińskiego – Rondo Radosława – Al. Jana Pawła II – Al. Solidarności - Marszałkowska -Królewska - Krakowskie Przedmieście

Nightskating to wieczorne przejazdy na rolkach i wrotkach dla entuzjastów tego rodzaju aktywności. Kilka razy do roku, już od dziewięciu lat, grupa kilkuset, a nawet kilku tysięcy osób zbiera się aby wspólnie przejechać w nocy przez miasto. Udział w przejazdach jest całkowicie darmowy. Wystarczy mieć rolki lub wrotki i potrafić hamować. Impreza ma za zadanie popularyzować rolkarstwo oraz wrotkarstwo jako sport dla wszystkich, niezależnie do wieku.