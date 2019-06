Nightskating Warszawa 2019. Rolkarze zaliczyli ekstremalną trasę przez miasto. Przejechali przez wszystkie stołeczne mosty [ZDJĘCIA]

NightSkating Extreme

Trasa ich przejazdu prowadziła ulicami: Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – al. „Solidarności” – al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – J. Słowackiego – Marymoncka – most M. Skłodowskie-Curie – al. płk. R. Kuklińskiego – Modlińska – most gen. S. Grota-Roweckiego – Wybrzeże Gdańskie – R. Sanguszki – Zakroczymska – Szymanowska – most Gdański – Jagiellońska – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – R. Siwca (postój około 20 minut na błoniach PGE Narodowego) – Sokola – Zamoście – most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – M. Kopernika – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – most Siekierkowski – al. Józefa Becka – al. Polski Walczącej – J. Nehru – J. Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Krucza – Bracka – Mazowiecka – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście.