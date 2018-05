NIK alarmuje: 400 tys. osób zakażonych w szpitalach. Odporna na leki superbakteria zbiera żniwo (© Pixabay.com)

Brudne ręce personelu medycznego, skażone otoczenie chorego, zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach - to główne przyczyny zakażeń do jakich dochodzi w polskich szpitalach. Aż trzykrotne wzrosła liczba pacjentów zakażonych Klebsiellą Pneumoniae – lekoodporną superbakterią odporną na wszystkie antybiotyki w polskich szpitalach. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Raport jest wynikiem kontroli, jaką NIK przeprowadziła w 18 szpitalach (17 działających jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez samorząd i jednym szpitalu działającym w formie spółki prawa handlowego) oraz 4 stacjach sanitarno-epidemiologicznych finansowane z budżetu państwa w okresie od 2015 r. do końca I półrocza 2017 r.



Największym zagrożeniem jest pałeczka zapalenia płuc - Klebsiellą Pneumoniae. Liczba zakażeń tą groźną bakterią, odporną na niemal wszystkie antybiotyki, wzrosła prawie trzy razy. To jeden z najpoważniejszych problemów w większości warszawskich szpitali - wynika z raportu NIK. Wciąż groźna jest również sepsa. Tylko w pierwszej połowie ubiegłego roku leczono na nią ponad 10 tys. osób, co kosztowało blisko pół miliarda zł.



NIK ostrzega, że w Polsce brakuje wyspecjalizowanego personelu medycznego. Jest za mało lekarzy mikrobiologów i epidemiologów, brakuje też pielęgniarek o tej specjalności.



Opracowany przez NIK raport pokazuje, że w polskich szpitalach ulega zakażeniom około 5 proc procent pacjentów, a to daje to ok. 400 tys. osób. Źródłem przenoszenia bakterii mogą być m. in. brudne ręce personelu medycznego, niejałowy sprzęt, skażone otoczenie chorego, przyjmowanie pacjentów wymagających szczególnych warunków hospitalizacji bez ich zapewnienia, zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach.



Do grupy osób najbardziej narażonych należą pacjenci np. po przeszczepach, z zaburzeniami odporności po terapii przeciwnowotworowej, po rozległych oparzeniach, dzieci do pierwszego roku życia i osoby starsze. Zakażenia szpitalne wydłużają pobyt w szpitalu, powodują powikłania prowadzące często do niepełnosprawności, przez co zwiększają koszty leczenia. Koszty generują też roszczenia pacjentów, którzy potrafią udowodnić, że zostali zakażeni z winy szpitala.



Według NIK statystyki dotyczące zakażeń szpitalnych „mogą być znacznie zaniżone”, ponieważ „funkcjonujące w kontrolowanych szpitalach systemy monitorowania i raportowania o zakażeniach nie dostarczały pełnych danych”.

