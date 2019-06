Niskopodłogowe autobusy znikają z Warszawy. To koniec prawie 20-letniej epoki Szymon Starnawski

Niskopodłogowe autobusy, a dokładniej model Solaris Urbino 15 wprowadzony do Warszawy w 2000 roku, do końca 2019 roku zniknie ze stołecznych ulic. To inwestycja miasta w bardziej nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.