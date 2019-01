Nobel dla Owsiaka to ściema? Do nominacji jeszcze daleka droga

Autoresponder, czyli automatyczna odpowiedź to narzędzie ułatwiające życie wielu firmom i instytucjom. Gdy wysyłamy e-mail do naszego ubezpieczyciela, ulubionej sieci kawiarni albo… komitetu noblowskiego otrzymujemy wygenerowaną automatycznie odpowiedź od odbiorcy. W ten sposób zostajemy poinformowani, że nasza wiadomość dotarła do adresata. Taką wiadomość otrzymał dziennikarz, który zgłosił Jerzego Owsiaka do nagrody Nobla. O sprawie poinformował Jan Mencwel na swoim Facebooku.

Nobel dla Owsiaka - nie decydują zgłaszający

Co to oznacza? jedynie to, że nad wysłanymi kandydaturami będzie pochylać się specjalny komitet. Rzeczywiście, zgłoszenia mogą dokonać m.in. przedstawiciele środowisk akademickich czy parlamentarzyści, ale o wyborze kandydatów decyduje specjalny, pięcioosobowy komitet, który stopniowo zawęża ilość zgłoszeń. Nominacji z całego świata jest tak wiele, że komisja noblowska potrzebuje specjalnego autorespondera, który odpowiada automatycznie wszystkim, którzy zgłoszą swojego kandydata. Co więcej, nominacje do nagrody ujawniane są dopiero po upływie 50 lat, więc o tym, czy Jerzy Owsiak faktycznie znajdzie się w gronie nominowanych, czy nie, z pewnością nie dowiemy się w tym roku.

Czy Jerzy Owsiak dostanie Nobla?

Czy zatem Jerzy Owsiak ma szansę na otrzymanie nagrody Nobla? Tego nie wiemy, bo komitet noblowski nie ujawnia nominowanych osób. Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z tym, że były szef Wośp otrzyma nominacje, musi jeszcze zostać wyłoniony przez komisję, która następnie dokonuje selekcji kandydatów na kilku etapach, do momentu, aż na liście nominowanych zostaje jedynie 5 nazwisk. To do komisji należy też ostatnie słowo. O tym, że twórca Orkiestry miał szansę na nagrodę dowiemy się dopiero, gdy…otrzyma faktyczną statuetkę. A to, o ile nastąpi, wydarzy się dopiero w październiku.